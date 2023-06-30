三星上將梨促銷 買梨買茶有抽獎

「三星上將梨」是宜蘭三星重要作物，今年1月寒流襲台，梨穗受損，但挺過寒害反而果實更大顆，因禍得福。三星地區農會表示今年產量630噸，優於去年，推出促銷活動，購買上將梨可抽獎，有機會免費認領梨樹，明年夏天可採專屬梨子。

宜蘭縣梨子年產值1.5億元，三星鄉種植面積44.82公頃，占全縣8成，以高接梨聞名，梨農從日本、中國等地進口高緯度梨穗，嫁接到台灣母株，讓平地梨結出溫帶較甜且多汁的果實。今年1月寒流來襲，恰逢梨樹開花授粉，花芽壞死結實量不足，高接梨穗受害面積約22公頃，損害率約35%。

三星農會推廣部主任林張發表示，年初寒害雖讓部分梨穗結實不足，但挺過寒害的梨顆粒反而更大，整體產量比去年高，可說「因禍得福」。消費者買梨多為送禮，更偏愛大粒飽滿的梨，過去常見9粒裝、10粒裝的禮盒，今年可能會以中8粒裝、甚至大8粒裝為主。

三星農會推出「2023上將有禮、梨饗茶香─春茶夏梨坐相擁」活動，購買上將梨、三星地區茶都可抽獎。

活動分為5個部分：購買上將梨禮盒，掃描QR-CODE參加抽獎，獎品總值13萬元，另有1株免費梨樹認養；購買茶類商品，現場參加抽獎，總獎數300分，最大獎是有機茶王禮盒；在三星農會多功能教室、青蔥文化館舉辦「茶韻梨香」梨、茶DIY活動；在宜紅茶苑舉辦全民飲茶趣；與地方餐廳推出梨茶特色料理，結合桌菜。詳情可洽三星農會。