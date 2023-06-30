金城武樹茁壯 日樹醫回診欣慰

長榮航空10年前認養的台東縣池上鄉「金城武樹」，歷經車輛衝撞、颱風侵襲曾經「命危」，經邀日本皇居御用樹醫山下得男及大安森林公園之友基金會團隊合力救治，如今健康茁壯，長榮昨再邀樹醫團隊「回診」，山下得男直誇是跨國合作成果，台東縣長饒慶鈴指這棵茄冬樹帶動池上觀光，提高台東知名度和國際形象，希望長榮能持續投資台東。

池上鄉長林建宏說，10年前長榮航空邀藝人金城武來池上拍攝形象廣告，讓當地一棵「奉茶樹」瞬間爆紅，台東池上鄉聲名遠播，過去10年來，每年約創造5億元觀光商機，「這樣的觀光榮景，希望能串連到鄉內其他角落」。

金城武樹坐落在池上鄉伯朗大道上、樹齡逾50年，2013年起由長榮航空認養，成為台東縱谷地區知名觀光景點，每年吸引50萬人次造訪，不過2014年歷經車輛衝撞及颱風侵襲險「命危」，縣府與長榮共同邀請日本樹醫山下得男及大安森林公園之友基金會團隊救治，回復生機。

長榮航空昨辦理成果發表會，再邀請山下得男及大安森林公園之友基金會團隊「回診」。山下得男看到奉茶樹長得健康茁壯，直誇是跨國合作的成果。