轉火車太趕、20點後沒車 R86公車不便民 謝國樑親搭允調整

基隆市碇內地區「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，通勤民眾反映早上搭到八堵火車站趕火車，銜接時間過於急迫，平日回程也只到晚上8時，過了時間就搭不到車，十分不便。市長謝國樑昨搭乘了解，允諾調整以符合通勤民眾需求。

民眾反映趕搭R86上午7時5分發車的班次，到達八堵火車站要轉搭7時27分、32分開往台北的火車，時間相當急迫，到火車站後常要一路狂奔月台，只剩1、2分鐘，甚至趕不上火車就開走了，要再等一下班。

議員陳冠羽表示，R86改由市政府接手後本是好事，但目前班次水準仍在疫情時期階段，公車班次少造成居民生活不便，不只通勤族上班上學、返家都「心累」，更讓龍門谷、幸福華城一帶長輩外出困難。

議員林旻勳說，R86晚上回程時間應再往後延長，或增加班次，平時只到晚上8時、假日到6時，很多人超過時間沒車可搭，得花計程車錢。議員連恩典秘書黃博源表示，班次時間有必要再優化，上午時段應提前，晚間應延後或增加班次。

謝國樑昨一早到碇內街「台北大鎮」社區前與民眾一起搭R86，7時5分上車出發，約在7時25分到達八堵火車站，要上7時27分的火車只剩2分鐘上火車時間。

謝國樑表示，昨天車上人都擠滿，他聽取通勤民眾的需求，未來會增加運能，並且考量長者的需求。上午班次提早及晚間班次往後延都是地方的需求，市公車處會再研議更符合民眾需求的方案。

市府交通處表示，接手R86後仍維持原有基隆客運的班次，平日去回共42班次，晚上末班車是晚上8點，如何調整會再研議。