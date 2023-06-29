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用中部人的肺反協和改建？ 基市府：能源轉型非只有天然氣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府回應，協和電廠改建案仍有許多探討的空間，能源轉型也並非只有天然氣能選擇。記者游明煌／攝影
基市府回應，協和電廠改建案仍有許多探討的空間，能源轉型也並非只有天然氣能選擇。記者游明煌／攝影

支持四接的學者及環團代表今指出，阻擋協和油改氣計畫不僅無法改善基隆空汙，中南部被迫送電支援，導致2030年中火無煤時程延宕，批評基隆市長謝國樑不要做無良政客，用中部人的肺來反協和改建。基市府發言人余治明回應，協和電廠改建案仍有許多探討的空間，能源轉型也並非只有天然氣能選擇。

協和四接環評3.0版東移方案遭立委、環團及基隆市府質疑範疇界定疑慮、程序違法問題等，要求取消3.0東移方案環評。

支持四接的學者及環團代表今天召開記者，指阻擋協和油改氣計畫不僅無法改善基隆空汙，中南部被迫送電支援，導致2030年中火無煤時程延宕，批評基隆市長謝國樑不要做無良政客，用中部人的肺來反協和改建。

彰化縣綠色資源保育協會總幹事顏淑女說，當基市長謝國樑廢止原則同意函時，四接就從環保議題變成政治議題，無法接受謝國樑政治操作，故意阻擋及拖延協和改建，若中火無法如期或提早除役，就是謝國樑及反四接團體「用中部人的肺來反協和改建」。

基市府發言人余治明回應表示，協和電廠改建案仍有許多探討的空間，能源轉型也並非只有天然氣能選擇，應考量當地生態永續發展，才是長遠目標。

反四接填海造陸的守護外木山行動小組今天也聲明回應指出，協和電廠應一次改革到位，停止填海造地，直接轉型為更低汙染的「再生能源電廠」，呼籲學者別為公部門擦脂抹粉，找藉口開脫。

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