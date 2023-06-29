「舊愛變新歡」 萬榮清潔隊把資源回收物變藝術品

花蓮萬榮鄉公所為提倡垃圾減量與綠生活，舉辦「親愛的～我把舊愛變新歡了」資源回收環保再利用作品展，於萬榮鄉原住民文物館展出至8月21日，作品主要材料大多數來自於清潔隊從家戶回收的玻璃、寶特瓶、紙箱及舊衣與廢木材等，共約5公噸，盼提升部落族人資源循環再利用的觀念。

萬榮鄉公所環保暨殯葬管理所長洪金旺表示，垃圾量愈來愈多，去年鄉內1個月垃圾44公噸，今年1個月暴增為55公噸垃圾，而垃圾搬運到中區掩埋場一噸要花費1700元左右，其中有些是可再利用的物品，增加環境負擔。

洪金旺說，在花蓮縣環保局的協助下，決定要把垃圾做成藝術品，雖然過程不簡單，不過在清潔隊員、納骨堂管理員、負責環保業務的行政人員及縫紉技藝研習的學員們巧手改造下，發揮木工、縫紉及手作DIY長才，將得以再利用的資源回收物，做成獨一無二的作品，希望讓物品延續生命。

而展覽作品材料來源，包括回收的大型家具、廢家電、廢輪胎、玻璃、寶特瓶、塑膠罐、紙箱、舊衣回收等、颱風過後協助清運的路樹、林務局萬榮工作站整修宿舍的汰舊木材、台電提供的廢電纜木軸，經縣府媒合取得的淘汰課桌椅，甚至鄉內射耳祭鋸木頭比賽用過廢木料等。

萬榮鄉長梁光明說，環保再利用是綠生活的實踐，希望民眾與展覽品的接觸與體驗，增加資源回收的概念，舉手做環保，實踐綠生活友善環境。