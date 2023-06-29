澳洲夫婦遊台7旬丈夫突中風 花蓮慈醫照料建友誼

來自澳洲James與妻子搭郵輪遊台灣，因嗜睡伴隨左側乏力症狀，轉診至花蓮慈濟醫院，電腦斷層檢查為出血型腦中風，術後住院治療1個月，出院返澳洲後透過通訊軟體感謝護理團隊。

今年4月中，73歲James因左側頂葉及顳葉周圍組織水腫緊急入院，後續很快地接受手術進行立體定位抽吸血塊，將出血排出。手術由花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心主任邱琮朗執行，過程相當順利，只是先前的血塊壓迫造成了James的記憶、語言能力受損和行動能力下降，需進行1個月的復健治療。

原本開心出遊，卻意外住進醫院，令夫妻情緒低落。由於飲食習慣差異，住院初期James十分難熬。為解決這個問題，護理部副主任王淑貞特別尋找醫院附近能夠開伙的民宿，讓病人妻子Glenys日間方便往返醫院和暫時住處，能夠親自為丈夫準備合口味的料理。

為了安撫情緒低落的James，從入住加護病房開始，Glenys將自己的畫作貼在病房的牆面上，「晚上睡不著覺，就讓他看著我的畫吧」。因此在James住院期間，這個請求也成了護理人員交班的一項重點。曾在澳洲留學的王淑貞聽聞此事，也多次到病房關心，陪James說話解悶。

復健過程中，除了護理人員及職能治療師、物理治療師以外，病房的護理佐理員王偉其更時常協助James清潔身體、陪伴下床活動，積極復健治療。從一開始一個句子都難以完整表達，且需靠輪椅代步，一天天堅持不懈復健而逐漸好轉，直到出院時已可以正常與人交流，倚靠拐杖就能自行行走。

James順利於5月中出院後與妻子返回澳洲，仍然持續透過通訊軟體向護理團隊彙報自己的身體狀況與後續復健成果，並分享生活點滴；5月底James生日時，護理團隊特別錄製了生日祝福影片，為大洋彼端的壽星慶生。James感謝慈濟醫療賦予新生命，對陌生的外國人的友善，一時驚訝卻又十分感動。