蘇花大清水隧道、中橫公路沿線 7月共5處施工交管

蘇花路廊台9線159.3K大清水明隧道搶修工程持續，配合工程需求，7月3日至28日分別於大清水管制站、匯德隧道北口實施交管，假日不管制。台8線也有3處交管地點。

大清水明隧道今年1月11日深夜強降雨造成隧道南口上邊坡坍方，壓毀明隧道，造成蘇花路廊交通阻斷，公路總局日夜搶修，1月15日搶通後配合災修工程實施交管。

公路總局第四區養護工程處發布新聞資料指出，為進行鋼構明隧道搶修工程，7月3日至28日將有施工管制，北端管制點為大清水管制站（158.2K），南端管制點為匯德隧道北口（161.3K），假日不管制。

管制期間每天上午9時至下午4時實施整點放行1次，放行時間為上午10時、11時、下午2時、下午3時，中午12時放行1小時，下午4時至翌日上午9時不管制。

為配合大梁吊裝作業，7月3日至6日增加夜間交通管制，晚上8時至翌日凌晨4時，每2小時放行1次，放行時間為晚間10時、凌晨0時、凌晨2時、凌晨4時至上午9時不管制。

台8線中橫公路7月1日起至31日也有3處施工管制點，其中117.4關原災害路段，管制區間為114.6K至120.6K，不分平假日每天上午7時、中午12時放行1小時，上午10時、下午3時及5時各放行10分鐘，夜間封閉。

大禹嶺至關原加油站（110.2k至115k）進行護欄施作，採機動管制，假日不管制。

西寶路段（158.5k至158.8k）進行上邊坡掛網施工，每天上午8時至下午5時，整點放行10分鐘，假日不管制。

公路總局提醒用路人，進入暑期旅遊旺季，行經台9線蘇花公路、台8線中橫公路務必充分掌握沿線交通狀況，考量旅行時間及早動身，並配合交管人員引導。