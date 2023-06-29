民怨轉搭火車太趕、晚間8點後沒車 謝國樑親搭R86允調整

基隆市碇內地區「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，通勤民眾反映早上搭到八堵火車站趕火車，時間過於急迫，平日回程只到晚上8時，過了時間就搭不到車，十分困擾。市長謝國樑今天親自搭乘了解，允會加以調整，更符合通勤民眾需求。

通勤民眾反映，「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，早上趕搭7點5分發車的班次，到達八堵火車站要趕7點27分、32分開往台北的火車，時間相當急迫，到火車站後常要一路狂奔，只剩1、2分鐘衝上月台，甚至有時火車就開走了，要再等一下班，造成通勤族的困擾。

議員陳冠羽表示，R86目前已改由市政府接手，市民搭車不用再看基隆客運臉色，目前班次水準仍在疫情時期階段，公車班次少造成居民生活不便，不只通勤族上班上學、返家都「心累」，更讓龍門谷、幸福華城一帶長輩外出困難。

議員林旻勳說，R86晚上回程時間應再往後延長，或增加班次，平時只到晚上8點、假日到6點，很多人超過晚上8點沒車可搭，得搭計程車，十分困擾。

議員連恩典秘書黃博源表示，今天與市長、通勤民眾一起搭R86了解時間點的急迫性，有必要再優化搭乘的時間，上午時間應提前，晚間應再延長或增加班次。

謝國樑今天與通勤民眾一早到碇內街「台北大鎮」社區前R86站牌搭車，7點5分上車出發，約在7時25分到達八堵火車站，雖然趕得及7點27分的火車，但時間很急迫，只剩2分鐘上火車。

謝國樑表示，今天親自聽取通勤民眾聲音，車上擠得滿滿，未來會增加運能，並考量長者的需求。針對上午班次提早，及晚間的班次往後延，這是地方的需求，如果調整後能幫到民眾，市公車處會再研議調整、協調。