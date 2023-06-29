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曾是養女深知被領養的溫暖 她投身寄養家庭23年

中央社／ 台東縣29日電

曾是養女，「碧珠媽媽」深知被領養的溫暖，因此投身寄養家庭行列。她說，看到孩子從退縮到有笑容的自信，一切都值得。

今年母親節，家扶基金會台東家扶中心幫寄養媽媽慶祝母親節。2名女孩上前緊緊擁抱「碧珠媽媽」，送上卡片寫著「媽媽，我只愛妳喔，祝母親節快樂」。

其中年紀較輕的女孩低聲說「謝謝您的陪伴」。她今年14歲，4歲時被送到「碧珠媽媽」家照養，至今已經10年了；而較年長的女孩今年就讀高職，4年前剛到「碧珠媽媽」家時，出現嚴重退縮，因就讀畜牧科，「碧珠媽媽」安排她到親友的寵物店接待客人，漸漸地臉上出現笑容，充滿自信。

「碧珠媽媽」李碧珠邁入寄養服務第23年，也是台東縣最資深的寄養媽媽。她說，因為自己曾是養女，體會當寄養兒少離開原生家庭被照顧的感受，深知被領養的溫暖，因此想用自己的經歷，照顧需要被照顧的兒少，於是和全家討論後一起加入寄養家庭。

「碧珠媽媽」回想23年前她照顧的首名寄養童辰辰。她說，當時辰辰僅7歲，失去原生家庭，帶著恐懼到她家，且出現嚴重退縮，於是她用了更多時間陪伴，解除心防，讓辰辰逐漸增加自信心與安全感。

也有比較年長的孩子到家裡就連續數日直至凌晨才回家，讓她十分苦惱，「這是很大的壓力，託付給我們孩子出事了怎麼辦」，她總是等到孩子回家了才放心。先生安慰她持續關心孩子並耐心溝通，後來她苦勸孩子早點回家，不久後，孩子放學準時回家，她才鬆了一口氣。

「碧珠媽媽」說，看見照顧的寄養童，從原本自信心低落、退縮的樣子，透過她的陪伴，「當愛飛進他們（寄養童）的世界，當他們心門打開時候，就會有更多信心來看這世界；帶著更多勇氣進入大家心房，當他們翅膀固定了、硬了，再大的困境就都會有信心解決」。

「碧珠媽媽」也願意照顧不同類型障礙和有疾病的兒童少年，透過睡前的聊天、按摩，促進彼此感情並做真正的陪伴。有時候還要到學校和老師溝通，告訴老師這些孩子的特質，讓老師認識他們。

從33歲擔任寄養家庭，23年來照顧13名寄養童，最久逾10年。她說，看見寄養童從原本自信心低落、退縮的樣子，因接觸穩定生活和陪伴照顧，孩子對她們家的信任感增加，接著主動分享生活瑣事與內心事，臉上逐漸出現燦爛笑容「此時很感動與窩心，一切都值得」。

寄養家庭 母親節

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