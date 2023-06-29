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超人醫師開診所 催生南迴醫院

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東「超人醫師」徐超斌推動催生南迴醫院，至今未獲核定，決定先成立南迴診所。圖／讀者提供
台東「超人醫師」徐超斌推動催生南迴醫院，至今未獲核定，決定先成立南迴診所。圖／讀者提供

台東有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，12年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐決心先成立南迴診所，在昨天開業，朝南迴醫院目標邁進。

徐超斌說，南迴診所規模雖不及構想的南迴醫院大，但服務及診療絕對品質保證，診所初期將由他和高醫合作，若他進行居家醫療服務時，診所會有1名高醫醫師駐診，平時由他在診所服務看診，未來會隨著診療需求，陸續增加醫師。

他說，南迴醫院至今未設立，主要是衛福部考量南迴4鄉人口逐漸減少，要維持醫院成本效益不容易，因此，還需審慎研議評估，若順利的話，最快2年能核定。設置南迴醫院資金初估3億元，目前募得金額1.6億元，未來若核定，剩餘資金會邀集大家共同響應。

坐落在舊公賣局大武所的「南迴診所」昨正式開業，徐超斌說，守護南迴鄉親健康不能等，成立南迴診所只是初期，將持續朝向南迴醫院邁進。

徐超斌3年前底辭去衛福部台東醫院急診室醫師後，即專心投入醫療財團法人南迴基金會，前年成立南迴「居家護理所」，讓長者不用出門，由醫護及照服人員到府提供定期醫療、護理、公衛及健康管理等服務，頗受好評，如今南迴診所開業，南迴醫療量能再提升。

醫師 衛福部 台東

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