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暑期到基隆飆風起 議長聯合稽查要求列管全市改裝車行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議長童子瑋今晚前往南榮路實地了解環保局與警察局稽查改裝車過程。圖／議長童子瑋提供
基隆議長童子瑋今晚前往南榮路實地了解環保局與警察局稽查改裝車過程。圖／議長童子瑋提供

暑假將至，近日民眾反映基隆南榮路、東信路等路段，常有改裝車飆車妨害安寧，議長童子瑋今晚前往南榮路實地了解環保局與警察局稽查改裝車過程，要求市政府加強列管全市42家改裝車行、勸導告誡，不要替民眾改裝非經認證合格的排氣管。

今晚基隆市警察局第一分局南榮路派出所，結合交通隊、環保局及監理站等相關執法人員10餘名，在南榮路段執行環監警攔核稽查勤務，針對「噪音改裝車」、無照駕駛等違規態樣加強攔檢，經以儀器檢測排氣管音量超過容許分貝值，將依違反噪音管制法處1800元以上3600元以下罰緩，並通知車主限期改善並重新檢驗。

基隆市警察局統計，今年至5月底，共計攔查噪音車輛通報環保局計有473件，經環保局通知到檢裁罰235件，警方將持續不定時、不定點攔檢稽查，取締改裝噪音車輛，並聯合環保單位於改裝車輛易聚集熱點，加強執行聯合稽查取締工作。

童子瑋表示，警察局近期在南榮路、八堵一帶裝設許多照相機進行科技執法取締，他會持續爭取相關經費，讓這些擾民安寧的「改管族」受到限制，讓家中長輩和小朋友不會再被噪音車驚醒。

基隆議長童子瑋今晚前往南榮路實地了解環保局與警察局稽查改裝車過程。圖／議長童子瑋提供
基隆議長童子瑋今晚前往南榮路實地了解環保局與警察局稽查改裝車過程。圖／議長童子瑋提供
基隆議長童子瑋今晚前往南榮路實地了解環保局與警察局稽查改裝車過程。圖／議長童子瑋提供
基隆議長童子瑋今晚前往南榮路實地了解環保局與警察局稽查改裝車過程。圖／議長童子瑋提供

噪音 警察 基隆

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