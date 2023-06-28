超人醫師徐超斌「南迴診所」開業 朝南迴醫院邁進
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，12年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐決心先成立「南迴診所」，並於今天開業，朝南迴醫院目標邁進。
徐超斌說，南迴診所規模雖不比當初構想的南迴醫院大，但服務及診療絕對品質保證，診所初期將由他和高醫合作，若他進行居家醫療服務時，診所會有1名高醫醫師駐診，平時則由他在診所服務看診，未來，會隨著診療需求，陸續增加醫師。
他說，南迴醫院至今未設立，主要衛福部考量南迴4鄉人口逐漸減少，要維持醫院成本效益非常不容易，因此，還需審慎研議評估，若順利的話，最快2年能核定；設置南迴醫院資金初估3億元，目前募得金額1.6億元，未來若核定，剩餘資金在邀集大家共同響應。
座落在舊公賣局大武所的「南迴診所」今天正式開業，徐超斌表示之前沒有辦理動土儀式，是已經在規畫中的事，待一切就緒完畢，今天開業時再和大家分享。他說守護南迴鄉親健康不能等，因此，成立南迴診所只是初期，持續朝向南迴醫院邁進。
徐超斌3年前底辭去衛福部台東醫院急診室醫師後，即專心投入醫療財團法人南迴基金會，前年成立南迴「居家護理所」，讓長者不用出門，由醫護及照服人員直接到家定期醫療、護理、公衛及健康管理等服務，頗受好評，如今「南迴診所」開業，南迴醫療量能再提升。
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