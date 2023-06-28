基隆推320元月票 公車台鐵適用

基北北桃1200都會通定期票7月1日上線，嘉惠跨縣市通勤族。交通處昨天表示，基隆市境內定期票也將在年底前上路，市公車及台鐵30天「吃到飽」收費320元。

基隆、台北、新北及桃園市府共同發行的TPASS行政院通勤月票、基北北桃1200都會通定期票7月1日正式上路。

交通處分析基隆市公車處刷卡及台鐵進出站資料，發現基隆市民除往返雙北及桃園，也有不少人通行地點是在基隆市境內，因此向交通部公路總局爭取TPASS行政院通勤月票「基隆市境內定期票」經費補助，6月21日獲中央審查通過。

交通處表示，基北北桃1200都會通定期票7月1日上線，民眾可在台鐵有站員車站、國光客運（基隆、台北等站）、市府轉運站、南港轉運站及捷運車站等預購。

基隆市內定期票年底前上路，票價暫定320元。持定期票30天內可無限次搭乘台鐵及基隆市公車處正式公車路線。台鐵適用範圍為進出站在市內的基隆、三坑、八堵、七堵、百福及暖暖站。