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花蓮飯店未經部落同意行銷祭典 遭部落抗議發聲明道歉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍部落發現一家飯店擅自以「馬太鞍與太巴塱情人之夜」行銷住宿遊程，要求業者道歉。業者發布致歉公告，表示官網文案已於第一時間下架，將安排前往部落耆老會議親自致歉。圖／翻攝丘丘森旅官網
花蓮馬太鞍部落發現一家飯店擅自以「馬太鞍與太巴塱情人之夜」行銷住宿遊程，要求業者道歉。業者發布致歉公告，表示官網文案已於第一時間下架，將安排前往部落耆老會議親自致歉。圖／翻攝丘丘森旅官網

花蓮光復鄉馬太鞍部落族人發現，鳳林鎮一家飯店未經部落同意，擅自以「馬太鞍與太巴塱情人之夜」行銷住宿遊程，要求業者道歉。業者今天發公告致歉，表示官網文案已於第一時間下架，將安排7月20日前往馬太鞍部落耆老會議親自致歉，並學習部落文化，盼能建立雙方溝通管道。

馬太鞍部落表示，6月19日發現丘丘森旅以「丘之盛夏『豐年祭巡禮』馬太鞍部落與太巴塱部落熱鬧慶典」接駁專案招攬住宿旅客，在沒有與部落溝通下，族人感到震驚及不解為何業者擅自將部落祭儀「ilisin」年祭作為招攬住宿遊程的廣告，是對馬太鞍部落及族人的不尊重。

馬太鞍部落指出，丘丘森旅逕自以「熱鬧慶典」誤解ilisin年祭為嘉年華或觀光活動，又以「慶典最高潮」、「歡樂浪漫的氛圍」，明顯誤解「mililofoday」情人之夜的文化意涵等文字，向社會大眾傳達部落文化儀式有對外開放的錯誤資訊。要求業者公開在社群網路道歉，並向部落耆老會議說明。

丘丘森旅今發布致歉公告，表示用錯誤字詞描述部落年祭與文化儀式，造成大眾誤解儀式文化意涵，傳遞有對外開放等錯誤資訊，對此深感抱歉，文案已於6月20日第一時間下架。

業者指出，未與部落事先溝通相關內容，以雙方皆知情同意方式曝光，致使部落與族人觀感不佳與冒犯之處，表達誠摯道歉。並將安排主管7月20日前往馬太鞍部落耆老會議，親自致歉並誠心學習部落文化，未來確保與部落雙向溝通管道，再做行程服務規畫。

業者表示，此一事件是深刻學習，盼此次經驗能搭起與部落文化深度交流的橋梁，再次對於此次事件文字上的描述、新聞曝光誤解，以及服務行程的冒犯之處，致上深深的歉意。

住宿 社群

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