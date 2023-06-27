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遠眺太平洋、生活機能完善 花蓮社宅「中美好室」開工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
內政部國家住宅及都市更新中心規畫在花蓮市中美七街興建社會住宅，打造8層樓高建築，預計2026年2月完工，今天舉行開工典禮。圖／行政院東服中心提供
內政部國家住宅及都市更新中心規畫在花蓮市中美七街興建社會住宅，打造8層樓高建築，預計2026年2月完工，今天舉行開工典禮。圖／行政院東服中心提供

內政部國家住宅及都市更新中心規畫在花蓮市建造兩處社會住宅，分別為「中美好室」、「美崙安居」，其中在中美七街的「中美好室」率先開工，斥資6億3100萬元，打造8層樓高建築，有126戶，預計2026年2月完工。詳細申請資格與辦法，尚待完工後辦說明會向大眾說明。

國家住都中心今天於花蓮市舉辦「中美好室」社會住宅開工典禮，國家住都中心執行長黃景茂、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮縣政府代理秘書長饒忠、花蓮縣議員張美慧、魏嘉賢及花蓮市長魏嘉彥等人到場參與。

行政院東服中心指出，「中美好室」為花蓮縣社宅開工第一案，除了可眺望太平洋外，鄰近門諾醫院、花蓮縣政府、美崙市場，附近也有學校，公共設施健全，生活機能完善。

「中美好室」建築規模為地上8層、地下2層，可提供126戶社宅單元，外觀呼應花蓮山海特色，融入建築立面設計，於室內空間結合原住民圖騰文化。一樓規畫開放空間，設置店鋪及日照中心，提供友善便利服務。

黃景茂致詞時表示，「中美好室」與「美崙安居」都有「美」字，象徵社宅將帶來美好居住環境。花蓮市人口近10萬，中央在花蓮興辦的社宅都具有交通便利、文教與生活機能良好的特點，預期將吸引更多人口移入，支持花蓮的發展。

黃景茂說，「中美好室」戶外是沒有圍牆的開放空間，附近居民都可以來散步。他提及，現在政府興建的社宅入住率都很高，像是林口選手村社宅有98%入住率，加上多會帶來日照中心、托嬰中心、幼兒園等公益設施，很受到當地居民的歡迎。

行政院東服中心表示，國家住都中心持續在花蓮興建社會住宅，在花蓮市的2處社會住宅共可提供551戶，吉安鄉有1案也正在規畫中。目前全台由國家住都中心直接興辦社會住宅已決標戶數達3萬4336戶，已完工及決標戶數累積達7萬6316戶，持續加速成長。

花蓮 社宅

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