遠眺太平洋、生活機能完善 花蓮社宅「中美好室」開工

內政部國家住宅及都市更新中心規畫在花蓮市建造兩處社會住宅，分別為「中美好室」、「美崙安居」，其中在中美七街的「中美好室」率先開工，斥資6億3100萬元，打造8層樓高建築，有126戶，預計2026年2月完工。詳細申請資格與辦法，尚待完工後辦說明會向大眾說明。

國家住都中心今天於花蓮市舉辦「中美好室」社會住宅開工典禮，國家住都中心執行長黃景茂、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮縣政府代理秘書長饒忠、花蓮縣議員張美慧、魏嘉賢及花蓮市長魏嘉彥等人到場參與。

行政院東服中心指出，「中美好室」為花蓮縣社宅開工第一案，除了可眺望太平洋外，鄰近門諾醫院、花蓮縣政府、美崙市場，附近也有學校，公共設施健全，生活機能完善。

「中美好室」建築規模為地上8層、地下2層，可提供126戶社宅單元，外觀呼應花蓮山海特色，融入建築立面設計，於室內空間結合原住民圖騰文化。一樓規畫開放空間，設置店鋪及日照中心，提供友善便利服務。

黃景茂致詞時表示，「中美好室」與「美崙安居」都有「美」字，象徵社宅將帶來美好居住環境。花蓮市人口近10萬，中央在花蓮興辦的社宅都具有交通便利、文教與生活機能良好的特點，預期將吸引更多人口移入，支持花蓮的發展。

黃景茂說，「中美好室」戶外是沒有圍牆的開放空間，附近居民都可以來散步。他提及，現在政府興建的社宅入住率都很高，像是林口選手村社宅有98%入住率，加上多會帶來日照中心、托嬰中心、幼兒園等公益設施，很受到當地居民的歡迎。

行政院東服中心表示，國家住都中心持續在花蓮興建社會住宅，在花蓮市的2處社會住宅共可提供551戶，吉安鄉有1案也正在規畫中。目前全台由國家住都中心直接興辦社會住宅已決標戶數達3萬4336戶，已完工及決標戶數累積達7萬6316戶，持續加速成長。