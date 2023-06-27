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獲花東基金挹注 花蓮玉里藝文中心場館整建

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮玉里鎮藝文中心建築設施老舊，為讓花蓮南區民眾有完備且符合時代潮流的藝術行政空間，花蓮縣府補助及花東發展基金挹注，斥資新台幣5800萬元整建內部空間。

玉里鎮藝文中心整建工程今天舉行開工典禮，縣長徐榛蔚主持，玉里鎮長龔文俊、文化局長吳勁毅、各級民意代表等到場共襄盛舉，以期工程如期如質順利完工。

花蓮縣文化局說明，花蓮縣政府補助鄉鎮統籌款及花東發展基金挹注下，斥資5800萬元辦理玉里藝文中心內部空間功能整建，工程預計明年3月底完工。整建後的玉里藝文中心是一座整合藝文、表演、影視、運動等多功能的複合式場館，將為縣內藝文相關產業帶來更大發展，同時是推動藝文相關產業追求卓越重要一步。

徐榛蔚表示，今天典禮標誌著一個嶄新的計畫，是努力的開始，也是成就未來起點，即將迎來新的機遇，更面臨挑戰，將秉持著專業、創新和卓越精神持續打造藝文活力城市。

花蓮縣地形狹長，除了北區擁有縣級演藝廳，以及各學校和社區活動中心可提供為民眾觀賞或參與各類藝文活動之外，中南區僅玉里鎮藝文中心可使用，提供各機關、學校和民間團體租借舉辦各項展演、競賽、訓練、集會等活動。

玉里鎮藝文中心前身為玉里國小活動中心，民國83年落成，基地面積達3萬5000餘平方公尺，可容納人數（座位數）約800人。87年間在行政院文建會（文化部前身）補助及花蓮縣政府自籌經費下，改建為玉里鎮藝文中心，充實舞台、燈光、音響及消防安全等設備，作為藝文活動展演場所。

花蓮 徐榛蔚 文化局

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