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動作要快！獎金高、名額多市長盃宜蘭歌唱大賽 明起報名
獎金高、每年報名幾乎秒殺的市長盃宜蘭縣歌唱大賽明天起報名，今年各組優勝者獎金2萬元，壯年及青年A組各取前11名，就算第11名也有2千元獎金，報名期限至7月4日截止。
宜蘭市歌唱大賽訂於8月12日至14日初賽、26日及27 日決賽，比賽地點在佛光山蘭陽別院 13 樓大會堂。市長陳美玲表示，很多市民喜愛唱歌讓人精神愉悅，市公所藉由歌藝交流，提供以歌會友的表演平台，豐富休閒娛樂生活，去年各組總報名人數330名，今年提高到360名，各組錄取人數比往年增加，參賽者都有活動紀念品。
今年總獎金提高到40幾萬元，報名資格依照年齡分為4組，各組獎金及錄取名額如下：
長青A組是61歲至70歲報名，參賽人數110人；壯年組是41歲至60歲報名，參賽人數110人，這兩組各取前11名。優勝者3名各得2萬元獎金，優者取2名各得1萬5千元獎金，第6名至第11名各取1人，獎金分別1萬元到2千元不等。
青年組是16歲至 40歲，參賽人數90人取前9名，優勝者2名各得2萬元獎金，優者2名各得1萬5元獎金，第5名至第9名各取1人，獎金1萬元到2千元不等。有鑑於部分青年朋友在外地，市公所特別開放在外地讀書或工作的宜蘭青年，可以用郵寄方式報名。
長者B組是71歲以上的長輩報名，參賽人數50人取前5名，優勝者1名2萬元獎金，優者2名各得1萬5千元獎金，第4名1萬元，第5名8千元。
報名時間6月28日至30日的上班時間，地點宜蘭市民活動中心（市公所旁）、7月3日至7月4日在市公所社會課報名。
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