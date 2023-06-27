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熱氣球場地劃空氣品質維護區 違者最高可罰6萬元

中央社／ 台東縣27日
台東國際熱氣球嘉年華場地－鹿野鄉永安村高台社區，已劃為空氣品質維護區。台東縣環保局今天提醒汽機車，進入當地必須符合相關規定，違者最高可罰新台幣6萬元。圖為2022年7月2日台灣國際熱氣球嘉年華開幕盛況。 中央社
台東國際熱氣球嘉年華場地－鹿野鄉永安村高台社區，已劃為空氣品質維護區。台東縣環保局今天提醒汽機車，進入當地必須符合相關規定，違者最高可罰新台幣6萬元。圖為2022年7月2日台灣國際熱氣球嘉年華開幕盛況。 中央社

台東國際熱氣球嘉年華場地－鹿野鄉永安村高台社區，已劃為空氣品質維護區。台東縣環保局今天提醒汽機車，進入當地必須符合相關規定，違者最高可罰新台幣6萬元。

台東縣政府表示，2023台灣國際熱氣球嘉年華即將於6月30日至8月28日在鹿野高台展開，提醒民眾車輛進入「鹿野高台空氣品質維護區」時，應注意是否符合相關規定。

包括機車應完成定期檢驗、第3期前的柴油車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章或台東縣環境保護局核發的空氣品質淨區標章，或有1年內排煙檢驗合格紀錄。如有違反規定，將按車種處新台幣500以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

台東縣政府表示，熱氣球活動期間，鹿野高台地區都會湧入大量車潮，為保障居民及遊客健康，已劃設「鹿野高台空氣品質維護區」，透過管制高污染車輛進入，大幅減少大量車潮帶來空氣污染物，讓活動期間持續維護台東優質空氣品質，同時呼籲民眾及遊客多使用低碳交通工具前往。

環保局指出，「鹿野高台空氣品質維護區」管制範圍從永安村龍馬路及高台路口起至鹿野高台園區，透過「車牌辨識系統」全天監測。依統計，自民國111年7月1日起開始實施以來，進入維護區管制路段內第3期前的柴油車輛948輛、出廠滿5年以上的燃油機車2217輛，均符合管制要求。

空氣品質 台東 熱氣球嘉年華

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