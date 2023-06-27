2023台東大地藝術獎 參選作品徵件報名
今年首辦的「2023台東大地藝術獎」Land Art Taitung 2023即日起開跑徵件，時間至7月21日止，公開徵選台東縣內現存大地藝術作品的藝術家或策展團隊報名投件。
台東縣政府今天新聞稿表示，近年台東大型地景藝術活動發展蓬勃，包括「東海岸大地藝術節」、「漂鳥197-縱谷大地藝術季」、「南迴藝術季」，及縣內原有許多公共藝術設置精彩、主題多元，範圍更涵蓋全縣。
縣長饒慶鈴為深化台東大美術館理念，讓台東每個轉角都能遇見藝術帶來精彩，利用台東山海美景形塑專屬藝文活動品牌；在累積諸多豐富創作能量後，今年更希望透過「2023台東大地藝術獎」舉辦，引領民眾走進多元而遼闊的「台東大美術館」，從線上、實體活動等多元面向，更進一步認識作品，同時認識身邊生活的土地。
台東縣政府文化處表示，對藝術家及策展團隊而言，這是一個展現作品絕佳機會，報名者無須額外製作新作品，只需提交現存大地藝術作品，申請報名即可參加活動，透過2023台東大地藝術獎行銷，讓作品再次被看見。
作品評選分專業評選及民眾網路人氣票選兩大辦法，選出10名「2023台東大地藝術獎」得主，總獎金高達新台幣70萬元，邀請台東縣大地藝術作品創作者（藝術家或策展團隊）報名參加，每單位報名作品數量不限。
入選作品將進行1個月網路票選活動，參與票選民眾可參加抽獎，有機會獲得「台北－日本東京」、「台北－泰國清邁」來回雙人機票，以及台東旅宿券等獎項，投票次數越多，中獎機會越高。
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