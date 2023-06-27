聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮知卡宣公園 7月開放戲水

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
暑假限定的花蓮知卡宣水上樂園，有多項清涼水上刺激遊具，7月開放戲水。本報資料照片
暑假限定的花蓮知卡宣水上樂園，有多項清涼水上刺激遊具，7月開放戲水。本報資料照片

花蓮縣政府每年暑假規畫知卡宣公園大型親子戲水園區，今年將於7月1日開放，縣政府去年起收取門票，但花蓮縣民等5類身分免門票，除了看身分證外，也可用健保卡、駕照證明身分，歡迎進場玩水，清涼一夏。

位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，園區廣達18公頃，縣政府爭取花東永續發展基金建設共融遊具，包括「荒野冒險島」、「魔法音樂河」、「有機綠拇園」、「森活天空樹」及「洄瀾我的家」5個主題區，大小朋友都喜愛。

縣政府去年起收取50元門票，不過縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者、低收入戶、身心障礙及其陪伴者等5類身分，出示證件都免門票。

知卡宣戲水區今年從7月1日起至8月27日開放，每周一休園，售票時間為上午9時至下午4時30分，戲水區開放時間分為上午9時至中午12時、下午1時30分至下午5時。

親水公園有大人小孩皆宜的親子戲水區、東部地區第一座人工衝浪池，還有適合不同年齡體驗的漂漂河、幼幼池、泡腳池、噴泉廣場、深水池，8公尺高旋轉滑水道等戲水設施；陸地有共融遊戲場、植物展覽園區，今年也規畫餐車及市集進駐，不管是水上的或是陸地的都好玩。

親子 花蓮 健保卡

延伸閱讀

外來種銀合歡變綠金 花蓮官產合作簽備忘錄

戲水季節來臨 桃市辦水域自救觀摩與宣導

天氣熱民眾戲水增 新北消防辦水域救援訓練提升應變力

移除銀合歡變身生質燃料 花蓮官產簽署備忘錄

相關新聞

和與那國島交流 宜蘭設觀景平台

立法院長游錫堃昨天到宜蘭，與縣府等單位討論設置眺望日本與那國島的觀景平台，此外他7月4日將率團搭船往返與那國島，這一連串...

花蓮知卡宣公園 7月開放戲水

花蓮縣政府每年暑假規畫知卡宣公園大型親子戲水園區，今年將於7月1日開放，縣政府去年起收取門票，但花蓮縣民等5類身分免門票...

外來種銀合歡變綠金 花蓮官產合作簽備忘錄

外來植物銀合歡移除後的殘株變綠金，花蓮林區管理處、水利署第九河川局與台泥和平分公司今天簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備...

棋王歌王相見歡！周俊勳訪胡德夫：台東讓人輕鬆快樂

世界棋王周俊勳與師大碩士班同學昨到台東，除今天到大武國小辦公益講座，鼓勵偏鄉孩子奮發向上，還特別拜訪「民歌之父」胡德夫，...

基隆仁愛橋重建7月2次吊裝預力梁 周邊道路封閉當晚記得改道

基隆市政府發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，預訂7月2日、9日午夜吊裝南側預力梁，施工期間封閉忠四路、孝一...

連江縣府在基隆辦標竿學習營 縣長王忠銘推崇「港都變了」

連江縣長王忠銘今天帶領縣府團隊拜會基隆市政府，與市長謝團樑團隊交流治理經驗。謝國樑說，基隆在長照、醫療領域可以說和外島一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦