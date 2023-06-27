和與那國島交流 宜蘭設觀景平台

立法院長游錫堃昨天到宜蘭，與縣府等單位討論設置眺望日本與那國島的觀景平台，此外他7月4日將率團搭船往返與那國島，這一連串交流動作是否引起北京當局關切或抗議？游錫堃表示，「我們的目的定位在觀光，北京有他們的目的，不予評論」，如果做每件事「攏驚驚」，那麼台灣就走不出去了。

與那國島隸屬日本沖繩縣，不僅是觀光之島，更具軍事戰略重要地位，現任沖繩知事玉城丹尼重視與中國關係，北京也加強拉攏。據了解，玉城丹尼可能會在7月訪中。

與那國島距宜蘭蘇澳鎮僅100多公里，是沖繩縣八重山諸島最西側的小島與最西領土，鄰近中、日爭議的釣魚台列嶼，日本政府近年來不斷加強其防禦工事；中國軍機與艦艇近來也經常在附近出現，日本防衛省4月27日發現一架中國無人機，在與那國島與台灣之間上空飛行，日本首度在這個空域發現中國無人機，中國3艘艦艇4月29日穿越沖繩縣宮古海峽，日本出動機艦監控。

游錫堃昨天到宜蘭與相關單位討論設置眺望觀景平台事宜，並將率團搭船往返與那國島，屆時「日華議員懇談會」會長古屋圭司將與國會議員在與那國島迎接，古屋圭司等人也會與游錫堃搭船到蘇澳。

面對北京有意拉攏關係，是否擔心這一連串動作引發對岸抗議？游錫堃表示，北京有北京的目的，不予評論，我們目的定位在觀光，所以7月4日邀請交通部觀光局、財政部等單位、宜蘭大學等產官學界前往，是為了打通一條觀光通路，宜蘭跟與那個島距離只有111公里，帶動觀光產業行銷對宜蘭縣是有幫助的，如果做每件事「攏驚驚」，台灣就走不出去了。

昨天會議確定在蘇澳鎮台9丁線9.9K烏岩角、11.4K望那之丘，及北宜公路56.8K金面大觀景觀平台，設置３處眺望觀景平台。游錫堃說，蘇花公路兩處為公路總局所轄，觀景平台、安全、綠美化由公路總局負責，眺望設備由縣政府提計畫，觀光局補助；金面大觀已由縣政府租用，後續由縣政府負責提出計畫；蘇花公路11.4K「望那之丘」，是否重新命名？尊重公路總局權責。