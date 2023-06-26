快訊

不菸酒、無病史！41歲壯男健身險猝死 醫曝他輕忽健檢一紅字

走斑馬線卻遭拖吊車撞飛 留美大學生暑假返台實習遇死劫

瓦格納閃電撤軍 英媒揭內幕：首腦家人遭俄威脅、兵力不足萬人

紙風車劇團下鄉 將到台東東河及鹿野演出

中央社／ 台東縣26日電

隨著COVID-19疫情解封，紙風車劇團將於8月底到台東東河鄉都蘭國中演出，10月1日則在鹿野鄉龍田大草原加演一場，盼吸引觀光人潮，促進觀光發展。

立委劉櫂豪說明，2019年起觀光局推動小鎮觀光促進活動，特別邀請知名團體到全台各地小鎮演出，當年就爭取紙風車劇團在成功鎮演出，獲得熱烈迴響；2020年再爭取紙風車劇團到關山鎮演出，在地許多家長帶著小朋友親子同遊，也吸引許多外地觀光客到訪。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球蔓延，紙風車的演出也停辦2年，今年疫情解封，劉櫂豪再爭取紙風車劇團8月底在東海岸的東河鄉都蘭國中演出，同時再爭取首次在縱谷的鹿野鄉龍田大草原加演一場，帶動當地觀光復甦。

劉櫂豪指出，鹿野鄉代表會主席陳韋吉及龍田村長蔡登源積極促進當地觀光發展，由於近年來台東縣府挹注資源全力發展鹿野高台的熱氣球活動，為促使觀光效益外溢至鹿野其他地區，因此陳情希望推動龍田大草原也有觀光活動。

劉櫂豪表示，歡迎鹿野的鄉親以及外地遊客，一起攜家帶眷，親子同遊，欣賞優質團隊的趣味演出；參與藝文表演之外，暢遊鹿野的農村茶園，品嚐在地的農特產品，體驗台東的人文風情。

紙風車 劉櫂豪 疫情

延伸閱讀

年底將湧入3千件土地續租案 國產署東辦業務大塞車

劉櫂豪：有人代表政黨我代表鄉親 積極朝參選方向前進

賴清德出手無效？初選落敗的劉櫂豪強調「參選到底」

被指有性平方面問題？民進黨前立委賴坤成：經得起考驗

相關新聞

棋王歌王相見歡！周俊勳訪胡德夫：台東讓人輕鬆快樂

世界棋王周俊勳與師大碩士班同學昨到台東，除今天到大武國小辦公益講座，鼓勵偏鄉孩子奮發向上，還特別拜訪「民歌之父」胡德夫，...

外來種銀合歡變綠金 花蓮官產合作簽備忘錄

外來植物銀合歡移除後的殘株變綠金，花蓮林區管理處、水利署第九河川局與台泥和平分公司今天簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備...

基隆仁愛橋重建7月2次吊裝預力梁 周邊道路封閉當晚記得改道

基隆市政府發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，預訂7月2日、9日午夜吊裝南側預力梁，施工期間封閉忠四路、孝一...

台灣看得到日本「與那國島」 3處眺望觀景台地點出爐

立法院長游錫堃為促進台日觀光旅遊發展，推動在宜蘭設置眺望與那國島的觀景點，相關單位協商後，今天邀集中央相關單位、民代與縣...

花蓮知卡宣公園7月開放戲水區 縣民5類身分免門票

花蓮縣政府每年暑假規畫知卡宣公園大型親子戲水園區，今年將於7月1日正式開放。去年首度針對外縣市民眾收費，仍吸引23萬人次...

連江縣府在基隆辦標竿學習營 縣長王忠銘推崇「港都變了」

連江縣長王忠銘今天帶領縣府團隊拜會基隆市政府，與市長謝團樑團隊交流治理經驗。謝國樑說，基隆在長照、醫療領域可以說和外島一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦