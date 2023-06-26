紙風車劇團下鄉 將到台東東河及鹿野演出

隨著COVID-19疫情解封，紙風車劇團將於8月底到台東東河鄉都蘭國中演出，10月1日則在鹿野鄉龍田大草原加演一場，盼吸引觀光人潮，促進觀光發展。

立委劉櫂豪說明，2019年起觀光局推動小鎮觀光促進活動，特別邀請知名團體到全台各地小鎮演出，當年就爭取紙風車劇團在成功鎮演出，獲得熱烈迴響；2020年再爭取紙風車劇團到關山鎮演出，在地許多家長帶著小朋友親子同遊，也吸引許多外地觀光客到訪。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球蔓延，紙風車的演出也停辦2年，今年疫情解封，劉櫂豪再爭取紙風車劇團8月底在東海岸的東河鄉都蘭國中演出，同時再爭取首次在縱谷的鹿野鄉龍田大草原加演一場，帶動當地觀光復甦。

劉櫂豪指出，鹿野鄉代表會主席陳韋吉及龍田村長蔡登源積極促進當地觀光發展，由於近年來台東縣府挹注資源全力發展鹿野高台的熱氣球活動，為促使觀光效益外溢至鹿野其他地區，因此陳情希望推動龍田大草原也有觀光活動。

劉櫂豪表示，歡迎鹿野的鄉親以及外地遊客，一起攜家帶眷，親子同遊，欣賞優質團隊的趣味演出；參與藝文表演之外，暢遊鹿野的農村茶園，品嚐在地的農特產品，體驗台東的人文風情。