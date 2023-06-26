外來種銀合歡變綠金 花蓮官產合作簽備忘錄

外來植物銀合歡移除後的殘株變綠金，花蓮林區管理處、水利署第九河川局與台泥和平分公司今天簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄（MOU）」，將清除的外來種廢料提供台泥資源利用，透過三方合作，達到資源永續利用及節能減碳目標，平衡生態復育與經濟發展。

九河局長王國樑表示，木瓜溪華隆護岸初英堤段高灘地遭銀合歡入侵，因此與林管處合作，分區分階段逐步清除，以人為介入方式加速原生植物復育。

花蓮林管處長黃群策說，自2021年起，展開九河局管轄「木瓜溪華隆護岸高灘地外來入侵植物清除暨生態植被復育計畫」，逐年清除占據高灘地的銀合歡，並用原生樹種造林。

黃群策指出，銀合歡種子產量高，具有強勁的萌發力，為避免剷除後銀合歡於裸露土地的種子再次萌發，採取破碎並堆置現場，再種植原生速生樹種。與台泥和平分公司合作，將剷除銀合歡木材進一步轉化可利用能源，取代工業燃料，除解決外來種入侵問題、降低移除成本，也達到國土綠網復育減碳目標。

台泥和平分公司廠長魏家珮說，台泥和平廠長期秉持著循環經濟理念，多年來協助處理半導體封裝業、鋼鐵業、紙業等行業的煤灰、還原碴、紙漿汙泥、壓模膠等一般事業廢棄物。這些廢棄物不僅可做為燃料使用，燃燒後產生底渣還可替代部分水泥原料，減少礦石開採和燃煤使用。