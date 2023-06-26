移除銀合歡變身生質燃料 花蓮官產簽署備忘錄

外來植物銀合歡移除後殘株變身綠金，花蓮林管處、九河局與台泥公司今天共同簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄（MOU）」，藉由三方合作，生態復育與經濟發展獲良好平衡。

林務局花蓮林區管理處和水利署第九河川局將清除的外來種廢料，提供給台泥和平分公司進行資源利用，透過三方合作，共同邁向花蓮地區資源永續利用及節能減碳目標。簽約儀式由花蓮林管處長黃群策、九河局長王國樑以及台泥和平分公司廠長魏家珮共同簽署。

王國樑表示，花蓮木瓜溪吉安鄉的華隆護岸初英堤段高灘地受銀合歡入侵，造成嚴重危害，因此與林管處合作，分區分階段逐步清除，以人為介入方式加速原生植物復育。簽署MOU、加入台泥新夥伴，透過跨領域合作，三方聯手，實現資源永續利用的近程。

黃群策說明，自民國110年起開展九河局管轄「木瓜溪華隆護岸高灘地外來入侵植物清除暨生態植被復育計畫」，逐年清除占據高灘地的銀合歡，並進行後續原生樹種造林。

銀合歡種子產量高且具有強勁的萌發力，為避免剷除後銀合歡於裸露土地的種子再次萌發，採取破碎並堆置現場，再種植原生速生樹種。與台泥和平分公司合作，希望將剷除銀合歡木材進一步轉化可利用能源，取代工業燃料，除解決外來種入侵問題、降低移除成本，同時達到國土綠網復育減碳目標。

林管處成功促成3方合作，將銀合歡木材變為生質燃料納入循環經濟範疇，可提供更有效益利用方式，為生態復育盡一份心力。期盼未來能延續合作模式，並將合作範圍擴展至整個花蓮地區，實現環境和經濟雙贏。

魏家珮指出，台泥和平廠長期秉持著循環經濟理念，多年來協助處理半導體封裝業、鋼鐵業、紙業等行業的煤灰、還原碴、紙漿汙泥、壓模膠等一般事業廢棄物。這些廢棄物不僅可做為燃料使用，燃燒後產生底渣還可替代部分水泥原料，從而減少礦石開採和燃煤使用。