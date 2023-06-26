社福卡7月起可搭台鐵 桃園每趟補助30點

台鐵近日宣布10個縣市推出的社福卡7月起可開放扣點搭乘火車，方便銀髮族與身障者使用。桃園市交通局今天表示將加碼補助，7月1日起民眾持桃市敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起站或迄站為桃園市轄內車站，每趟次最多可補助30元，超出部分由電子錢包餘額扣款。

交通局表示，使用敬老愛心卡須經由台鐵各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進出站，若未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，無法進出站；而未完成專用道建置的車站，則改以人工補登方式辦理，若點數用完仍須走專用通道，扣卡片中的現金。

交通局也提醒，宜蘭石城至漢本、花蓮和平至富里、台東池上至大武、雲林林內至石龜等站，因來不及於第1階段完成更新，暫時無法使用桃市敬老愛心卡點數。

交通局表示，敬老、愛心及優待卡，因已提供大眾運輸搭乘優惠，無法設定1200定期票；桃市敬老愛心卡已提供市區公車、國道客運及愛心計程車等乘車優惠服務，自7月起增加台鐵乘車優惠，提升年長者及身心障礙者乘坐更多大眾運輸工具。