基隆仁愛橋重建7月2次吊裝預力梁 周邊道路封閉當晚記得改道

基隆市政府發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，預訂7月2日、9日午夜吊裝南側預力梁，施工期間封閉忠四路、孝一路、愛一路、仁五路及成功一路靠近仁愛橋路段，提醒用路人改道。

基市府工務處今年4月10日封閉仁愛橋並進場施工，工期預定300天，目標在明年2月初、農曆過年前完工。忠四路連接仁五路如同市區交通主動脈，因應仁愛橋封閉，市府重新規畫周邊地區行車動線，調整車道配置，多條市公車路線也配合改道。

工務處今天表示，仁愛橋重建工程已完成橋梁基樁、預力梁、南側舊橋版拆除及新橋台築造等工項，並訂在7月2日晚上11點到3日清晨6點、7月9日晚上11點到10日清晨6點，進行南側預力梁吊裝工程。

工務處說，夜間施工期間，將封閉忠四路（孝二路、愛一路間）、孝一路（忠三路、忠四路間）、愛一路（仁四路、仁五路間）、仁五路（愛一路、愛二路間）及成功一路（仁五路、獅球路間），以利施工。

施工期間往仁五路方向車輛，可由忠一路右轉愛一路、左轉仁三路、右轉愛二路接仁五路。往成功一路方向車輛可走忠一路或忠三路，左轉孝二路、右轉31號橋左轉成功一路。