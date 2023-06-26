台灣看得到日本「與那國島」 3處眺望觀景台地點出爐

立法院長游錫堃為促進台日觀光旅遊發展，推動在宜蘭設置眺望與那國島的觀景點，相關單位協商後，今天邀集中央相關單位、民代與縣政府討論，確定在蘇澳鎮台9丁線9.9K烏岩角、11.4K望那之丘，及北宜公路56.8K金面大觀景觀平台，做為設置眺望設備及景觀平台的地點。

近年來台灣日本兩國間交流頻繁，觀光往來熱絡，依據2022年日本知名旅遊網站AirTrip報導，針對20歲以上日本人調查「疫情後最想去旅遊的國家」，台灣列居第一名，可見開闢台灣旅遊景點有其需求。

游錫堃在立法院擔任台日交流聯誼會會長，跟日本議員討論時了解兩國觀光交流的必要性；當過宜蘭縣長的他更深知，宜蘭是台灣跟日本國土的與那國島距離最短的地點，有助於發展成觀光旅遊路線。

游錫堃說，與那國島是日本極西領土，很多日本人此生必去，小島面積跟宜蘭市一樣大，人口1700人，現在台灣要去與那國島，必須經由日本石垣島再轉往與那國島，石垣島距離與那國島127公里，比宜蘭蘇澳距離與那國島的100多公里，還要遠。

游錫堃表示，如果能夠推動蘇澳跟與那國島船班直航，吸引日人旅遊在極西領土的與那國島住遊一晚，再到宜蘭蘇澳住遊一晚，對於帶動兩地觀光有莫大幫助。

藉由眺望觀景了解彼此的距離有多近，游錫堃從今年2月邀集相關單位討論觀景地點，歸納各方共識，挑選3處適宜地點，分別是公路總局第四養護工程處規劃設置的台9丁線 9.9K （烏岩角）、11.4K（望那之丘），及北宜公路 56.8K（金面大觀景觀平台）。

全案進入最後階段，游錫堃國會辦公室今天邀集立法委員、公路總局、觀光局、羅東林管處、縣政府、鄉鎮公所等單位在縣府討論細節。