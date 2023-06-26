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花蓮知卡宣公園7月開放戲水區 縣民5類身分免門票

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
暑假限定的花蓮知卡宣水上樂園有多項清涼水上刺激遊具，吸引民眾玩水消暑，今年仍將收費，優待花蓮縣民等5類身分免門票。本報資料照片
暑假限定的花蓮知卡宣水上樂園有多項清涼水上刺激遊具，吸引民眾玩水消暑，今年仍將收費，優待花蓮縣民等5類身分免門票。本報資料照片

花蓮縣政府每年暑假規畫知卡宣公園大型親子戲水園區，今年將於7月1日正式開放。去年首度針對外縣市民眾收費，仍吸引23萬人次進場，今年同樣規畫花蓮縣民等5類身分免門票，除了看身分證外，也可用健保卡、駕照證明身分，讓大家都能進場玩水，清涼一夏。

位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，園區廣達18公頃，近年縣府爭取花東永續發展基金7500萬元，建設共融遊具，包括「荒野冒險島」、「魔法音樂河」、「有機綠拇園」、「森活天空樹」及「洄瀾我的家」5個主題區，深受大小朋友喜愛。

知卡宣戲水區每到暑假開放，縣府去年起落實使用者付費，收取50元門票，不過縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者、低收入戶、身心障礙及其陪伴者等5類身分，出示證件都免門票。除了身分證外，健保卡、駕照也可以認定是否具縣民身分。

知卡宣戲水區今年從7月1日起至8月27日開放，每周一休園，售票時間為上午9時至下午4時30分，戲水區開放時間分為上午9時至中午12時、下午1時30分至下午5時。

親水公園有大人小孩皆宜的親子戲水區、東部地區第一座人工衝浪池，還有適合不同年齡體驗的漂漂河、幼幼池、泡腳池、噴泉廣場、深水池，還有8公尺高旋轉滑水道等戲水設施。陸地有共融遊戲場、植物展覽園區，今年規畫餐車及市集進駐，不管是水上或陸地都好玩。

在交通方面，親水公園正門兩側白線可停車，周邊還有「南埔營區」與「勝利東村公園」兩處停車場。民眾在入池前須穿戴泳裝及泳帽才可下水，未滿6歲孩童入池須由家長全程陪同，避免發生危險。

花蓮知卡宣森林親水公園今年從7月1日起至8月27日開放，吸引許多遊客玩水。本報資料照片
花蓮知卡宣森林親水公園今年從7月1日起至8月27日開放，吸引許多遊客玩水。本報資料照片

身分證 親子

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