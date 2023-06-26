台東黑森林消暑 將推攀樹體驗

端午連假結束，位於台東市區、占地280餘公頃的「黑森林」台東森林公園，連假期間每日逾萬遊客入園，踏青、騎自行車訪園區琵琶湖、鷺鷥湖，縣府暑假將推攀樹體驗，讓遊客深入體驗台東森林公園自然生態之美。

台東森林公園原是大片面積遼闊木麻黃防風保安林地，因木麻黃遠望林相黝黑，地方稱為「黑森林」，縣府串連周邊綠地、湖泊，規畫280公頃森林公園，也是卑南溪國家級濕地，園區生態豐富多元，是許多人來台東必遊景點。

台東縣府農業處林務科長李志鵬說，台東森林公園幅員遼闊，逾半保留自然原始林相，為最原始生態環境，遊客騎自行車穿越綠林步道，炎夏盛暑亦能享受綠蔭涼風，非常舒適，公園內鷺鷥湖、琵琶湖欣賞自然生態，約需半日遊程。

李志鵬表示，許多台東人假日都到森林公園踏青野餐，縣民入園免門票，一般遊客入園收30元清潔費、兒童票20元，端午節連假每日入園數逾萬人次，在疫情前的春節假期更可觀，每日訪客達3萬人次。

李志鵬說，為提升公園樹木修剪技術，近期和專業攀樹團隊簽約，協助公園林木樹冠修剪，暑假將推攀樹體驗、棲地照顧、生態教學活動，鼓勵親子共遊親近樹木，讓遊客看見，體驗更多元的台東森林公園。