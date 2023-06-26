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和平島王船祭、外木山王爺祭 報名

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。檔案照。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。檔案照。圖／尹德根提供

基隆兩大海上宗教盛事和平島社靈廟王船祭、外木山海上王爺文化祭，預定7月29日、8月5日先後登場。2項活動都開放民眾報名，體驗王爺海上遊江或遶境傳統民俗，祈求平安。

文化部國家文化記憶庫資料中，社靈廟俗稱王爺公廟，是基隆和平島居民的公廟，主祀三府王爺（大王爺林氏、二王爺溫氏、三王爺傅氏），廟旁有王船。東北角王爺廟多從和平島社靈廟分靈，三府王爺每年海路祭典是地方盛事，吸引許多漁船報名伴駕。

文史工作者尹德根說，主辦單位去年起宣導隨行船家，在海上拋撒饅頭、五穀和蝦餅取代金、銀紙，減少海洋汙染。主辦單位規畫6月29日前受理民眾報名，報名者可免費參加「和平島上的人與神走讀」、「談王爺信仰講座」2場工作坊，上班時間可電洽（02）24631305。

7月29日舉辦「2023 TUMAN和平島社靈廟王船祭」，海上遊行路線包括和平島正濱漁港、八斗子漁港福清宮、瑞芳南雅漁港南雅南新宮、基隆港小艇碼頭護國城隍廟及和平島社靈廟市集、平安餐及動態表演。

外木山協安宮池府王爺8月5日海上遶境，一早從外木山漁港出航，前往深澳漁港、金山磺港、野柳漁港、萬里龜吼、大武崙海域，中午回到外木山漁港。

外木山海上王爺文化祭4方案開放報名參加，都含保險，下午提供半日遊免費接駁車，詳洽官網（https://reurl.cc/GAjQMA）查詢。

和平島 基隆港

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