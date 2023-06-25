影／禁沙灘車護生態 宜蘭南澳南溪可提高小燕鷗孵化率

宜蘭南澳神秘沙灘的沙灘車近日來銷聲匿跡，有助於海岸動植物生態逐漸復育，尤其最近進入孵育期的二級保育鳥類小燕鷗，可以好好生養繁殖下一代。宜蘭縣野鳥協會與協助守護的台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會今天清點鳥巢數，約有160幾巢，已經成功孵出20幾隻小鳥。

此外，位於神秘沙灘靠近海蝕洞附近，日前聽聞出現保育類海龜上岸，隔天一早被人拍下海龜在沙灘爬行所留下的足跡。根據老一輩地方人士轉述，早年確實曾經見過海龜上岸產卵，但隨著這裡被封為神秘沙灘，「秘境」爆紅，人為干擾漸多，很多年來已經不曾見過，若能夠再吸引海龜上岸，真的要好好保護。

小燕鷗屬於二級保育鳥類，每年4到8月進入繁殖期，小燕鷗飛來台灣繁衍下一代，宜蘭縣主要繁殖區分布蘭陽溪、南溪與新城溪出海口的沙洲灘地。小燕鷗的天敵相當多，鳥巢容易面臨野狗吞食及車輛輾壓等干擾破壞，沙灘車頻繁進出對於小燕鷗的破壞尤其嚴重，小鳥生存不易。

位於神秘沙灘附近的南澳南溪去年有200多巢，今年原本在海口附近築了近百巢，但受到颱風外圍環流來襲，全數被沖走，最近轉往出海口再上游的沙洲築巢。