快訊

竹北氣爆少年驚悚裸逃畫面曝 母猛淋水、機車3貼載送醫

台北羽賽／「楊肉盧」先盛後衰 不敵大馬組合無緣本季首冠

一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

影／禁沙灘車護生態 宜蘭南澳南溪可提高小燕鷗孵化率

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南澳南溪沙洲的小燕鷗孵化出生，今年少了沙灘車人為干擾，應該可以提高孵化率。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供
宜蘭南澳南溪沙洲的小燕鷗孵化出生，今年少了沙灘車人為干擾，應該可以提高孵化率。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供

宜蘭南澳神秘沙灘的沙灘車近日來銷聲匿跡，有助於海岸動植物生態逐漸復育，尤其最近進入孵育期的二級保育鳥類小燕鷗，可以好好生養繁殖下一代。宜蘭縣野鳥協會與協助守護的台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會今天清點鳥巢數，約有160幾巢，已經成功孵出20幾隻小鳥。

此外，位於神秘沙灘靠近海蝕洞附近，日前聽聞出現保育類海龜上岸，隔天一早被人拍下海龜在沙灘爬行所留下的足跡。根據老一輩地方人士轉述，早年確實曾經見過海龜上岸產卵，但隨著這裡被封為神秘沙灘，「秘境」爆紅，人為干擾漸多，很多年來已經不曾見過，若能夠再吸引海龜上岸，真的要好好保護。

小燕鷗屬於二級保育鳥類，每年4到8月進入繁殖期，小燕鷗飛來台灣繁衍下一代，宜蘭縣主要繁殖區分布蘭陽溪、南溪與新城溪出海口的沙洲灘地。小燕鷗的天敵相當多，鳥巢容易面臨野狗吞食及車輛輾壓等干擾破壞，沙灘車頻繁進出對於小燕鷗的破壞尤其嚴重，小鳥生存不易。

位於神秘沙灘附近的南澳南溪去年有200多巢，今年原本在海口附近築了近百巢，但受到颱風外圍環流來襲，全數被沖走，最近轉往出海口再上游的沙洲築巢。

根據宜蘭縣野鳥協會今天進行清點，沙洲附近約有160幾巢，部分已經開始孵化成功，小鳥破巢而出，模樣很可愛，今年如果減少人為干擾，預估孵化成功率會很高。台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會配合拍攝紀錄，未來將做為生態教育素材。

疑似有保育類海龜上岸，爬過南澳神秘沙灘留下的足跡。圖／讀者提供
疑似有保育類海龜上岸，爬過南澳神秘沙灘留下的足跡。圖／讀者提供
孵化小燕鷗的沙洲。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供
孵化小燕鷗的沙洲。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供
疑似有保育類海龜上岸，爬過南澳神秘沙灘留下的足跡。圖／讀者提供
疑似有保育類海龜上岸，爬過南澳神秘沙灘留下的足跡。圖／讀者提供
疑似有保育類海龜上岸，爬過南澳神秘沙灘留下的足跡。圖／讀者提供
疑似有保育類海龜上岸，爬過南澳神秘沙灘留下的足跡。圖／讀者提供
小燕鷗剛出生沒多久，模樣很可愛。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供資料照
小燕鷗剛出生沒多久，模樣很可愛。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供資料照
小燕鷗剛出生沒多久，模樣很可愛。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供資料照
小燕鷗剛出生沒多久，模樣很可愛。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供資料照
宜蘭南澳南溪沙洲的小燕鷗孵化出生，今年少了沙灘車人為干擾，應該可以提高孵化率。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供
宜蘭南澳南溪沙洲的小燕鷗孵化出生，今年少了沙灘車人為干擾，應該可以提高孵化率。圖／台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會提供

沙灘 宜蘭

延伸閱讀

南澳神秘沙灘事故頻傳 一場火燒山靠加油收據抓到元兇

螃蟹騎上小海龜玩夾娃娃機「整碗端走」！超歡樂畫面藏殘酷真相網喊：GG了

南澳神秘沙灘聯合大執法第一天 上午未見任何沙灘車

南澳神秘沙灘沙灘車禁令 相關單位決議周末全程稽查

相關新聞

影／禁沙灘車護生態 宜蘭南澳南溪可提高小燕鷗孵化率

宜蘭南澳神秘沙灘的沙灘車近日來銷聲匿跡，有助於海岸動植物生態逐漸復育，尤其最近進入孵育期的二級保育鳥類小燕鷗，可以好好生...

基隆兩大海上盛事 和平島、外木山王爺先後遊江、遶境

基隆兩大海上宗教盛事，和平島社靈廟王船祭、外木山海上王爺文化祭，預定7月29日、8月5日先後登場。兩項活動目前都開放民眾...

花蓮市公所開辦部落數位課程 助小農轉型行銷

民眾消費型態從現金轉變為數位支付，實體擺攤販售商品的部落小農需要轉型。花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落...

獨臂翁以牙代手 考取水電證照

台東專科學校附設高農進修學校，72歲畢業生林柏宇，雖然身障獨臂、弱視、行動不便，仍以牙代手通過室內配線丙級證照，及自來水...

人行道遭占用 礁溪中山路人車爭道

宜蘭礁溪鄉中山路上店家、攤販林立，不少攤位占用人行道，民眾表示該路段路幅小、攤販多，走路或開車都很恐怖，向警方檢舉也沒有...

七堵火車站旁天橋拆不拆 再評估

基隆市府近年陸續拆除多座使用率低的天橋，七堵區東新街七堵火車站旁天橋列評估，附近有長興國小、明德國中和基隆商工三所學校，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦