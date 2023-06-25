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基隆兩大海上盛事 和平島、外木山王爺先後遊江、遶境

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市和平島社靈廟王船祭預定7月29日登場，今年仍宣導在海上拋灑饅頭、五穀取代金、銀紙，減少海洋汙染。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島社靈廟王船祭預定7月29日登場，今年仍宣導在海上拋灑饅頭、五穀取代金、銀紙，減少海洋汙染。圖為檔案照片。圖／尹德根提供

基隆兩大海上宗教盛事，和平島社靈廟王船祭、外木山海上王爺文化祭，預定7月29日、8月5日先後登場。兩項活動目前都開放民眾報名參加，體驗王爺海上遊江或遶境傳統民俗，祈求平安。

文化部國家文化記憶庫網站記載，社靈廟在1778年只是1間草屋，1917年在和一路144號以瓦屋蓋廟，1946年改建，1974又重修。社靈廟俗稱王爺公廟，是基隆和平島居民的公廟，主祀三府王爺（大王爺林氏、二王爺溫氏、三王爺傅氏），廟旁有王船。

東北角的王爺廟多從和平島社靈廟分靈出去，三府王爺每年海路祭典是地方盛事，吸引許多漁船報名相隨。文史工作者尹德根說，主辦單位去年起宣導隨行船家，在海上拋灑饅頭、五穀和蝦餅取代金、銀紙，減少海洋汙染。

社靈廟和在地平寮社區發展協會7月29日合辦「2023 TUMAN 和平島社靈廟王船祭」，海上遊行路線是和平島正濱漁港、八斗子漁港（福清宮）、瑞芳南雅漁港（南雅南新宮）、基隆港小艇碼頭（基隆護國城隍）、和平島社靈廟（市集、平安餐及動態表演）。

主辦單位說，6月29日前受理民眾報名參加，每人收費1400元，含船資、保險費、紀念T恤、帽子、毛巾和平安餐2餐。報名者另可免費參加「和平島上的人與神走讀」、「談王爺信仰講座」2場工作坊，上班時間可電洽(02)2463-1305。

外木山協安宮池府王爺8月5日海上遶境，一早從外木山漁港出航，前往深澳漁港、金山磺港、野柳漁港、萬里龜吼、大武崙海域，中午回到外木山漁港，庇佑漁民。當船隊靠近港口時，會在海上遶行3圈，施放鞭炮宣告巡禮圓滿。

外木山海上王爺文化祭規畫4種方案開放民眾報名參加，搭船+平安餐點共享1000元；搭船+平安餐點共享+平安宴1800元；搭船+平安餐點共享+斗笠+毛巾1200元；搭船+平安餐點共享+平安宴+斗笠+毛巾2000元。報名4項方案都含保險，現場發放紙手環辨別，下午提供半日遊免費接駁車，詳洽官網（https://reurl.cc/GAjQMA）查詢。

基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供
基隆市和平島年度盛事，社靈廟王船祭預定7月29日登場。圖為檔案照片。圖／尹德根提供

和平島 基隆港

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