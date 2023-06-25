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花蓮市公所開辦部落數位課程 助小農轉型行銷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落數位課程，指導農友實體行銷與網路銷售平台，增加產品曝光度。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落數位課程，指導農友實體行銷與網路銷售平台，增加產品曝光度。圖／花蓮市公所提供

民眾消費型態從現金轉變為數位支付，實體擺攤販售商品的部落小農需要轉型。花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落數位課程，指導農友實體行銷與網路銷售平台，增加產品曝光度，輔導成立合作社作為設攤聯繫統籌窗口，盼在後疫情時代為部落產業開創新局面。

花蓮市公所向原民會爭取具延續性的公益彩券補助計畫，3年內開辦不同課程，包括2021年「原味直送-箱子裡的部落」、2022年「Mapolong Kita部落一起-嘎拎固逛起來」、今年「部落數位小老闆」，邀請講師指導部落農戶使用數位支付，將實體市集結合網路數位銷售搭建成雙平台，提供消費者部落當季最新鮮作物野菜箱與市集產品，達到雙重銷售效益。

市公所今年還輔導成立有限責任花蓮縣原住民小老闆勞動合作社，作為原住民攤商設攤聯繫統籌的窗口。市長魏嘉彥表示，個體經營小農與攤商不再單打獨鬥，透過合作社結合數位平台與實體通路併行的行銷經營團隊，成為個體經營小農與攤商的強力後盾，藉此達到提升銷售機會。

合作社理事長黃鼎麒指出，合作社目前周四至周日一連4天在舊鐵道行人徒步區擺攤，透過數位課程協助攤商在實體販售手作產品之外，也能在網路平台展售產品，合作社也會輔導與協助部落有意投入農事與市集銷售的族人，順利接軌數位市集銷售環境。

花蓮市公所開辦部落數位課程，指導農友實體行銷與網路銷售平台轉型。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所開辦部落數位課程，指導農友實體行銷與網路銷售平台轉型。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所開辦部落數位課程，邀請講師指導部落農戶使用數位支付。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所開辦部落數位課程，邀請講師指導部落農戶使用數位支付。圖／花蓮市公所提供

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