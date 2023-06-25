花蓮市公所開辦部落數位課程 助小農轉型行銷

民眾消費型態從現金轉變為數位支付，實體擺攤販售商品的部落小農需要轉型。花蓮市公所爭取原民會公益彩券回饋補助計畫，開辦部落數位課程，指導農友實體行銷與網路銷售平台，增加產品曝光度，輔導成立合作社作為設攤聯繫統籌窗口，盼在後疫情時代為部落產業開創新局面。

花蓮市公所向原民會爭取具延續性的公益彩券補助計畫，3年內開辦不同課程，包括2021年「原味直送-箱子裡的部落」、2022年「Mapolong Kita部落一起-嘎拎固逛起來」、今年「部落數位小老闆」，邀請講師指導部落農戶使用數位支付，將實體市集結合網路數位銷售搭建成雙平台，提供消費者部落當季最新鮮作物野菜箱與市集產品，達到雙重銷售效益。

市公所今年還輔導成立有限責任花蓮縣原住民小老闆勞動合作社，作為原住民攤商設攤聯繫統籌的窗口。市長魏嘉彥表示，個體經營小農與攤商不再單打獨鬥，透過合作社結合數位平台與實體通路併行的行銷經營團隊，成為個體經營小農與攤商的強力後盾，藉此達到提升銷售機會。