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台東「黑森林」超夯！連假每日逾萬入園暑假推攀樹體驗

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東森林公園鷺鷥湖畔還有紅面番鴨棲息。記者卜敏正／攝影
台東森林公園鷺鷥湖畔還有紅面番鴨棲息。記者卜敏正／攝影

端午連假即將結束，位於台東市區、占地280餘公頃的「黑森林」台東森林公園，每日逾萬遊客入園，踏青、騎自行車遊訪園區琵琶湖、鷺鷥湖，縣府暑假還將推攀樹體驗，讓遊客更深入體驗台東森林公園自然生態之美。

台東森林公園原是大片面積遼闊木麻黃防風保安林地，因木麻黃遠望林相黝黑，地方稱為「黑森林」，縣府串連周邊綠地、湖泊，規畫成為280公頃森林公園，也是卑南溪國家級濕地，園區生態豐富多元，是許多人來台東必遊景點。

台東縣農業處林務科長李志鵬說，台東森林公園幅員遼闊，逾半保留自然原始林相，為最原始生態環境，遊客騎自行車、穿越綠林步道，炎夏盛暑亦能享受綠蔭涼風、非常舒適，走遊公園內鷺鷥湖、琵琶湖欣賞自然生態，約需半日遊程。

李志鵬表示，許多台東人假日都到森林公園踏青野餐，縣民入園免門票，一般遊客入園收30元清潔費、兒童票20元，端節連假每日入園數逾萬人，在疫情前、春節假期更可觀，每日訪客達3萬人。

李志鵬說，為提升公園樹木修剪技術，近期已和專業攀樹團隊簽約，協助公園林木樹冠修剪，暑假並將推攀樹體驗、棲地照顧、生態教學活動，鼓勵親子共遊親近樹木，要讓遊客看見、體驗更多元的台東森林公園。

台東森林公園擁有原始生態環境，遊客騎自行車、穿越綠林步道，炎夏盛暑亦能享受綠蔭涼風、非常舒適。記者卜敏正／攝影
台東森林公園擁有原始生態環境，遊客騎自行車、穿越綠林步道，炎夏盛暑亦能享受綠蔭涼風、非常舒適。記者卜敏正／攝影
台東森林公園的琵琶湖，自然環境優美、生態豐富。記者卜敏正／攝影
台東森林公園的琵琶湖，自然環境優美、生態豐富。記者卜敏正／攝影
台東森林公園鷺鷥湖環境優美。記者卜敏正／攝影
台東森林公園鷺鷥湖環境優美。記者卜敏正／攝影
台東森林公園鷺鷥湖環境優美。記者卜敏正／攝影
台東森林公園鷺鷥湖環境優美。記者卜敏正／攝影
遊客騎自行車、穿越綠林步道，炎夏盛暑亦能享受綠蔭涼風、非常舒適。記者卜敏正／攝影
遊客騎自行車、穿越綠林步道，炎夏盛暑亦能享受綠蔭涼風、非常舒適。記者卜敏正／攝影

台東 森林公園 自行車

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