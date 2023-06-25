七堵火車站旁天橋拆不拆 再評估

基隆市府近年陸續拆除多座使用率低的天橋，七堵區東新街七堵火車站旁天橋列評估，附近有長興國小、明德國中和基隆商工三所學校，居民認為學生使用率不高盼拆除，學校認為，學生走天橋較安全，議員建議若無配套不宜貿然拆除。市府工務處表示，將再凝聚共識再評估是否拆除。

東新街口長興地下道出口的天橋有4個跨距，是學生從明德一路、火車站方向出來後到學校的通道，七堵區公所日前開會聽取各方意見評估。

附近店家說，每天看著學生經過路口，多半還是走平面行人穿越道，四處路口都有完整畫「綠斑馬」，很少看到學生主動走上天橋過馬路，除非學校有規定要走。附近居民也多認為應該拆除，使用率很低。

明德國中學校代表指出，由於學校人力有限，但上下課時段車流量非常大，因此學校多鼓勵學生走天橋過馬路較為安全。

副議長楊秀玉表示，她建議是拆除，因有天橋有礙觀瞻且占人行道空間，前市長林右昌已經拆除很多座了，也沒有發生交通的問題，但配套做好。

議員曾怡芳表示，拆除天橋對於市容絕對是加分的，但目前火車站後站違停亂象嚴重，主因是停車空間不足，尤其上下課時間，學生出入流量近2000人，若沒有規畫好周邊停車配套，附近學校學生下課時間與民眾上下班時間車流、人流同時湧入，除了危險以外，對於家長開車接送學童也是非常大的問題。