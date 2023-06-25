人行道遭占用 礁溪中山路人車爭道

宜蘭礁溪鄉中山路上店家、攤販林立，不少攤位占用人行道，民眾表示該路段路幅小、攤販多，走路或開車都很恐怖，向警方檢舉也沒有效果，成礁溪版「行人地獄」，宜縣警局礁溪分局表示，攤商占用人行道或停車格，民眾可逕向分局檢舉，將依道路交通管理處罰條例82條開罰。

中山路是礁溪舊街，緊鄰火車站，住、商混合，卻只有單線道。網友日前在臉書社團「礁溪大小事」PO文，表示中山路人行道被商家、違停霸佔，行人無處可走，被趕到車道上，原本鋪設人行道增加安全的美意蕩然無存。

網友紛紛響應，稱在地居民也對猶如「行人地獄」的現象忿忿不平許多人建議持續檢舉，不該姑息。經常到中山路吃飯的民眾表示，商家常把桌椅甚至整排貨物擺在人行道，行人只能往外走，車道是單線，又有很多車輛臨停，尤其晚上遊客眾多，「走路或開車都很恐怖」。

地方人士指出，當地有許多老農，擺攤賣菜維生，攤位不大，若被檢舉開單恐怕難以為繼，執法人員常網開一面，較針對擺到停車格或者占用整條人行道阻礙交通的商家；檢舉開罰是治標不治本，設置市場或徒步區較能解決交通亂象，然而不是短時間能做到。

也有當地攤商忿忿不平，表示自己被開罰過很多次，這個問題不是檢舉就能解決，公家單位與民意代表應設法改善。