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獨臂翁以牙代手 考取水電證照

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導
林柏宇雖獨臂，仍以牙代手考取「自來水配管丙級證照」，通過「室內電路控制裝配檢定術科」考試。記者卜敏正／翻攝
林柏宇雖獨臂，仍以牙代手考取「自來水配管丙級證照」，通過「室內電路控制裝配檢定術科」考試。記者卜敏正／翻攝

台東專科學校附設高農進修學校，72歲畢業生林柏宇，雖然身障獨臂、弱視、行動不便，仍以牙代手通過室內配線丙級證照，及自來水配管術科考試，樂觀面對生命挑戰、絕不放棄，3年勤學畢業後將續讀二專，他笑著說，「夢想逐一實現！」

「我的左手很害羞、不想出門，但右手無所不能！」這是林柏宇日前在東專畢業典禮，代表致詞幽默開場白，年已7旬的他，雖失去左臂、視力不佳、行動不便，心臟裝支架，依然樂觀面對生活挑戰，但他笑說，「我也曾經自卑、不敢見人」。

林柏宇表示，19歲時因車禍左手臂截肢，猶記當時悲苦萬分，還躲到台東老家山區，獨居叢林自暴自棄、自覺羞於見人，直到初中老師寄信鼓勵，才尋回自信與社會接觸，並找到建築工作，雖然30歲又因高空墜落工傷，仍樂觀面對病痛，不畏困苦，工作到65歲退休，3年前到東專上夜間部。

導師黃昭諺說，柏宇求學辛苦、挑戰不斷，但從不以身體不便為藉口，課堂學習、術科練習都非常認真，是學習表率。

「他為考證照拚老命！」副班長詹志偉說，獨臂的柏宇不斷勤練證照術科技能，曾用嘴咬開電線絕緣皮、咬到嘴唇流血，也曾因蹲姿練習導致大腿骨脫位，以毅力考取「自來水配管丙級證照」，通過「室內電路控制裝配術科檢定」，令人欽佩。

台東 獨居

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