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花蓮新城荷花盛開 連假賞景好去處
端午連假各景點湧現人潮，花蓮新城鄉有一處占地逾千坪的生態公園，正值荷花盛開，搭配自行車步道、親水階梯等設施，成為賞景和踏青的祕境。攝影愛好者分享，想要拍到美美荷花，清晨是最佳時刻，不但花朵盛開，也比較不熱，很適合打卡拍照。
新城鄉佳林村的龍泉公園位於佳山聯絡道旁，早年當地農民為了灌溉需要水源，開挖一處深井，意外發現有豐沛冰涼的地下水源，後來產業道路拓寬，水井一度被埋，在新城鄉公所協助下，重新引水打造親水公園。
新城鄉公所為營造休閒景點，近年逐漸擴大荷花池種植面積，也加強園區綠美化，不只粉嫩荷花， 也種植有蔥蘭、鳶尾花、球型銀姬小蠟、翠蘆莉各式植物。
鄉公所表示，每年5到8月是荷花花期，常有民眾前往賞花，尤其這幾天連假，休閒運動的鄉親及遊客不少，還有許多攝影愛好者，相約一早來拍照。
中華藝術攝影家學會理事何大財表示，荷花嬌妍隨天候、光影不同，推薦清晨時荷花盛開，最適合拍照，每逢開花期，清晨5時30分左右就有攝影愛好者到龍泉公園捕捉美景。
新城鄉長何禮臺也向民眾推薦這處祕境，他說，這幾年擴大種植，荷花池面積增加到1500坪，兩旁行道樹綠意盎然，搭配吊橋、休憩平台、親水階梯、自行車步道等，相當舒適，歡迎前往賞花。
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