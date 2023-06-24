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基隆七堵火車站旁天橋存廢惹議 3學校學生多車流量大

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七堵火車站旁天橋存廢惹議，附近有3學校學生，車流量大。記者游明煌／攝影
基隆七堵火車站旁天橋存廢惹議，附近有3學校學生，車流量大。記者游明煌／攝影

基隆市七堵區東新街七堵火車站旁天橋，附近有長興國小、明德國中和基隆商工三所學校，每天學生有2千多人進出，居民認為使用率很低盼拆除聲，但學校認為還是建議學生走天橋較安全。議員認為若無配套不宜貿然拆除。市府工務處表示，將再凝聚共識再評估是否拆除。

市政府近年陸續拆除多座使用率低的天橋，東新街口長興地下道出口的天橋列入評估，天橋有4個跨距，是學生從明德一路、火車站方向出來後到學校的通道，七堵區公所日前開會聽取各方意見評估。

學校附近店家說，每天看著學生經過路口，多半還是走平面行人穿越道，四處路口都有完整畫「綠斑馬」，很少看到學生主動走上天橋過馬路，除非學校有規定要走。附近居民也多認為應該拆除，使用率很低。

明德國中學校代表指出，由於學校人力有限，但上下課時段車流量非常大，因此學校多鼓勵學生走天橋過馬路較為安全。

副議長楊秀玉表示，她建議是拆除，因有天橋有礙觀瞻且占人行道空間，前市長林右昌已經拆除很多座了，也沒有發生交通的問題，但配套做好。

議員曾怡芳則說， 若要拆除天橋，必須連帶規畫周邊停車空間配套，以學生、行人安全性為前提，在還沒有完善的規畫之前，天橋目前還是有存在的必要，必須做好通盤考量。

曾怡芳指出，拆除天橋對於市容絕對是加分的，但目前火車站後站違停亂象嚴重，主因是停車空間不足，尤其上下課時間學生出入流量近2000人，若沒有規畫好周邊停車配套，附近學校學生下課時間與民眾上下班時間車流、人流同時湧入，除了危險以外，對於家長接送學童也是非常大的問題。

議員張耿輝說，如果沒有任何配套措施就貿然拆除並不妥當，尤其基隆商工有很多外縣市學生搭火車來，如果學生沒有意見才能拆，為了安全起見要慎重。

基隆七堵火車站旁天橋存廢惹議，附近有3學校學生，車流量大。記者游明煌／攝影
基隆七堵火車站旁天橋存廢惹議，附近有3學校學生，車流量大。記者游明煌／攝影

火車站 基隆

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