尚武漁港活化 擬辦水上活動

台東縣大武鄉尚武漁港受氣候影響，港嘴易淤沙，漁港宛如一片湖泊，縣府每年爭取千萬經費清淤，今年因清淤次數多，影響漁船進出作業，公所面對內港變湖泊窘境，索性規畫在淤沙期間舉辦立式划槳（SUP）、浮板及划槳舟等水上休憩活動。漁民表示，淤沙也無法出海，漁港閒置也可惜，縣府農業處則樂觀其成。

尚武漁港是南迴唯一漁港，卻長年淤沙，縣府每年爭取經費清淤，但今年初至今淤沙次數多，港嘴淤塞，整座漁港已變成湖泊，漁船出海受阻，漁民大受困擾。

面對漁港變湖泊窘境，大武鄉長黃建賓表示，疫情期間公所思考如何活化漁港，曾想到在港嘴淤沙時，將內港轉做為水上活動場域，導入SUP、浮板及划槳舟等活動。

他說，尚武漁港內港深度約2至4公尺，面積有5個足球場大，只要安全措施做好，很適合辦水上遊憩活動，淤沙期間做親水場域，提供民眾消暑去處。

台東縣府農業處長許家豪說，尚武漁港因淤沙問題，漁船無法出海，清淤期間內港轉作為水上活動確實合適，只要公所經申請許可，就可辦理水上活動。有漁民說，反正淤沙也沒辦法出海作業，漁港閒置太可惜。