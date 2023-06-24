疫情封3年 南澳東岳湧泉重新開放

宜蘭南澳鄉東岳湧泉3年前因疫情封閉，今年疫情趨緩，地方希望恢復，上月底部落會議通過重新開放，遊客可以再次享受沁涼泉水。近日有民眾反映與3年前相比，水量有減少，公所表示開園前已做過2次整理，出水量也未減少，可以放心。

東岳湧泉與粉鳥林沙灘齊名，被稱為南澳鄉東澳地區的「2隻腳」，是天然湧泉匯聚成的水池，水溫長年保持在攝氏14到16度，盛夏沁涼消暑，是著名的避暑勝地；民國109年5月，受到新冠疫情影響，東岳部落決議封泉，原本只封到110年4月，但由於疫情反覆，湧泉一路封到今年。

地方人士指出，今年疫情趨於穩定，重新開放算是「眾望所歸」，5月31日部落會議通過，6月1日開放。南澳鄉公所表示，去年10月湧泉受大雨影響，水量漫出池子，今年3月出動怪手清理底部泥沙，5月初又做一次大整理，加裝堤防。

地方民眾與遊客暌違3年能再次踏進湧泉，興奮表示要去玩水；也有民眾反映，水量較從前低，且底部泥沙變多。地方人士懷疑，可能與上游養魚戶抽水有關，另外湧泉封了3年，需要時間恢復。

公所表示，池子水位降低是由於出水口有設立石牆，先前石牆較高，鄰近出水口的水位也較高，目前石牆高度降低，出水口水位降到和其他池相同的高度，湧泉出水量並未減少；至於上游養魚，部落已有開會協調。