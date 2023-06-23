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夏季戲水勝地基隆外木山海興泳池 26日起封至12月施工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
夏季戲水勝地基隆外木山海興泳池，26日起封至12月施工。記者游明煌／攝影
夏季戲水勝地基隆外木山海興泳池，26日起封至12月施工。記者游明煌／攝影

基隆外木山海興游泳池夏季海泳及戲水勝地，很多民眾游泳，市府今天宣布，耗資2100萬元的外木山海堤暨海興據點景觀改善工程26日開工， 工期160天，預計12月完工，請民眾注意，不要白跑一趟。

外木山海興游泳池是知名的海泳場域，在岸際的礁石間，為一天然場域形成的游泳池，每到暑假，基隆外木山海域吸引眾多戲水人潮。但旁邊建有景觀平台，但因老舊鏽蝕嚴重、易滑倒，泳客反映支撐鋼鐵梁可能隨時倒塌，安全堪慮，不時傳出有人摔傷。

市府產發處說，改善工程包括整體平台鋪面改善、後續泳池旁人行步道拓寬、尾段鋪面整體改善等，以提高平台的美觀度和使用舒適度。同時，3座鏽蝕嚴重的鐵製階梯將被重新設置為鋼筋混泥土階梯，水泥欄杆也將被更換成不銹鋼護欄，以確保平台結構的安全性。

基隆市政府為改善針對遊客常抱怨的海域周設施安全問題，施優化，強化外木山漁港周邊友善動線安全，辦理「基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程」，北觀補助1700萬元，市府自籌400萬元，6月26日開工。

產業發展處長林鼎超表示，施工封閉期間將優先施作海興平台、上下階梯及泳池旁人行步道區域，盡早完成該泳池平台區域，並辦理部份驗收，在安全無虞的情形下，分區開放使用讓大家可以享受到海興游泳的樂趣。

產發處說，工程施工封閉期間到12月2日，施工期間將封閉原有通往海興平台出入口動線，請民眾施工期間勿逕行闖入平台及下方泳池戲水，以免發生工安意外，造成不便之處，請民眾多多體諒。

基隆 林鼎超

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