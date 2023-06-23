基隆幹探轉行里長 組巡守隊攜辣椒水：用31年警察經驗巡邏

基隆市警一分局偵查隊前小隊長莊紫濠，去年榮退轉換跑道當選中正區新富里長，為加強里內治安籌組成立守望相助巡守隊，除巡守安全外，也開辦送夜歸女問家任務，會攜帶辣椒水、警棍等防身武器，他說，要用從警31年的經驗，為地方巡邏把關。

莊紫濠為提升里民自我防衛能力，他發揮以前警察的專業長才，籌辦成立守望相助巡守隊，目前招募47名隊員，分成7個小隊，每小隊有6人，還有機動小隊隨時支援，組織相當完整。

第二分局分局長張澤銘昨在成立大會將隊旗授予隊長莊紫濠，張澤銘表示，莊隊長是偵查小隊長退休，警界服務31年的經驗，延伸到社區鄰里繼續貢獻長才，成立守望相助隊除了可以讓警政力量深入社區各個角落，亦是推動社區警政工作的第一步，讓社區的治安變好。

莊紫濠今年52歲，19歲就當警察，在基隆市多個分局都服務過，曾破獲不少重大刑案及毒品案，也常常私底下幫助弱勢或者遭逢困境的人。他說，以前面對的大部分都是犯罪者，當里長後轉換跑道，為更多的人服務，會用當31年警察的經驗來服務。

有房仲公司老闆得知里內有一群熱心志工深夜巡邏，為保護社區安全貢獻，採購一批警用防身器贈予莊紫濠回饋鄉里，盼必要時能派上用場保護。