端午連假花蓮各景點人潮多 合歡山區、遊樂園最熱門

端午連假期間，花蓮旅宿住房率超過8成，今天各景點出現觀光人潮，具親水設施的遊樂園及合歡山景區最熱門，上午9時山區停車場幾乎全滿，直到中午後才趨緩。

端午4天連假，花蓮各大飯店平均住房率超過8成，連日好天氣，業者利用附設泳池推出戲水系列活動，讓遊客換上泳裝就可玩水，還有推出美人魚服裝體驗。

花蓮遠雄海洋公園今天入園人數超過9000人，預估4天連假將有2萬5000多人入園，除了原本就有的水上設施、噴水設施等，也將引進超大風扇及造冰機，業者說「不打算讓遊客乾的離開園區」。

台開集團新天堂樂園4月休館整修，端午連假重新開放，新店面、品牌進駐，館內也舉辦藝術市集，業者統計2天累積逾6600人入場，鄰近的台開心農場、貨櫃星巴克也有超過1萬人次遊客到訪。

天氣炎熱也有不少遊客選擇上山避暑，新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁今天接受中央社採訪指出，遊客多選擇石門山至武嶺沿途幾處登山步道，上午7時停車場出現車潮，9時就停滿，加派警力現場實施交通管制，直到中午後才逐漸趨緩。

阮漢魁呼籲，因明天山區將舉辦自行車賽事，因山區停車空間有限，呼籲上山遊客務必遵守交通指揮，山區道路狹小，切勿任意臨時路旁，造成交通阻塞。