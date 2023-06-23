「遺跡探險家」端午節首航基隆港 旅客看龍舟、吃基隆廟口美食

基隆港務分公司今天上午以拖船噴水儀式，迎接探索型郵輪「遺跡探險家」首航基隆港，並登輪與船長互贈首航紀念牌。船上旅客前往台北101等著名景點觀光，並去觀賞龍舟賽，回程到基隆廟口品嘗美食，感受台灣不同夜市文化。

該郵輪為1991年建造之極地探險船，為因應極地險峻的地形，全船僅有124.8公尺、8445總噸。今天搭載52名旅客到訪，停靠東2碼頭，其中旅客有3名以色列國籍，49名來自紐澳及北美、歐洲等地。

基隆港務分公司在郵輪靠泊作業前，因應不同旅客年齡層特性，偕同海關、證照查驗、檢疫及安全規畫旅客動線，並考量旅客國籍製作外語指標，彈性運用旅客中心設備、資源，以提供最佳的旅客通關環境。

「遺跡探險家」搭載的旅客多為年紀較大的長者，因此規畫行走距離較短的旅客查驗動線，讓旅客更為迅速地完成查驗作業，可掌握時間，及早開始探索台灣的旅程。

52名旅客中有37位團客將前往台北市中心觀光，除前往故宮、台北101等著名景點觀光，因遇端午節，還去觀賞龍舟賽及手作鳳梨酥體驗等特色行程，回程則到基隆廟口品嘗美食。