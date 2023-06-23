連假首日4500名遊客綠島過夜 用電量創42年新高

昨天是端午節連假首日，約5000人湧入綠島，晚上留島遊客約4500人，加上天氣炎熱，用電量創下台電接管綠島電廠42年來新高。

昨天進入綠島船班有15船次，根據客輪業者訂票資料班班客滿，海巡署伽藍漁港安檢所統計昨天有4782人從富岡港搭船進入綠島；台東縣觀光協會理事長李數奼估算如加上搭飛機和從屏東後壁湖到蘭嶼轉往綠島遊客，昨天端午節連假首日約5000人進入綠島。

綠島李姓飯店業者說，今天太陽升起後，沒多久就是燠熱天氣，一早就有不少遊客前往石朗潛水區潛水消暑，知名的潛水景點海面上都是遊客，白天港口和晚上街道都是滿滿人群。

台電公司台東區營業處今天中午發布新聞稿表示，近日高溫悶熱，加上遊客湧入綠島，昨晚留島遊客達到4500人，昨天晚上10時19分綠島用電量達到5926瓩，創下台電接管綠島電廠42年以來的歷史新高紀錄，比去年7月16日的最高負載5739瓩增加近200瓩。

台電台東區營業處長邱雲祥表示，儘管綠島用電量創下歷史新高，但因有去年經驗，台電今年已有所準備。在6月之前，台電已完成所有機組維修工作，確保所有機組能夠正常運轉，並緊急租用2部機組，可增加2400瓩的供電能力。

邱雲祥指出，目前僅有6部發電機（包括1部租賃機組）運轉，還有1部1500瓩的機組及1部1200瓩租賃機組隨時待命備用，台電對於今年夏天綠島地區的供電穩定充滿信心。

至於距離綠島僅60公里的蘭嶼，邱雲祥說，船班相較於綠島較不頻繁，遊客數量也較少，22日的用電負載為4917瓩，尚未超過去年4966瓩的紀錄，台電也在密切關注供電狀況。

台電呼籲遊客在離島旅遊使用冷氣時，將溫度設定在最舒適的攝氏26度，並搭配電扇使用。離開房間時記得關閉冷氣，節能又環保，為地球盡一份心。