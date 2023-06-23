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花蓮石獅子落腳德國公園30年 文化局初解身世之謎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座還刻有台灣花蓮的英文字樣。圖／取自花蓮文化局臉書
花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座還刻有台灣花蓮的英文字樣。圖／取自花蓮文化局臉書

花蓮一對石獅子30年前飄洋過海到德國，落腳波茨坦（Potsdam）一處公園，身世之謎近日引發當地人好奇；花蓮縣文化局追尋縣內外歷史文檔線索，初步查出，應該是獲得外交部徵詢後，由花蓮縣府出資委託縣內大理石工廠製作，送到波茨坦市作為建城千年的禮物。

花蓮縣文化局長信箱這個月收到一封來自德國的求助信，署名Wolfgang Moertl的人士表示，波茨坦一處公園有一對大理石獅子，基座刻著「HUALIEN TAIWAN ROC（台灣花蓮）」字樣，註明是1993年雕刻。

他因為正準備一分關於波茨坦景點講座，好奇台灣與德國沒有邦交，花蓮與波茨坦也並非姐妹市，為何30年前花蓮會知道建城千年，還獻上如此貴重的禮物？也想知道這對石獅子是在台灣製造再運送到德國？或者直接在德國製造。

文化局追尋石獅子身世之謎，經由媒體報導，不少曾任職於榮民大理石工廠的員工熱心提供線索，石雕藝術家許禮憲看了照片，研判就是出自榮民大理石工廠的作品。

曾在榮民大理石工廠工作的許禮憲告訴文化局，那個年代也曾接過外交部委託雕刻石獅子的訂單，贈送石獅作國民外交是行之有年的傳統，近年花蓮市公所也曾贈送日本與那國島石獅作為邦誼之禮。

花蓮縣文化局人員為解謎團，用心查閱縣內檔案資料，也寫信到外交部洽詢，端午連假前獲得台灣文獻館編纂張先生提供線索，查出1992年外交部曾因波茨坦市建城1000年，徵詢花蓮縣政府是否可贈送一對石獅子作為賀禮。

文化局表示，當時花蓮縣政府基於推廣國際外交而應允，推測是花蓮縣政府出資委託當地榮民大理石工廠製作，再送到德國，初步解開石獅子身世之謎，後續還需要等外交部查詢回應，就能更進一步得知當年雙方接觸的過程。

花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座還刻有台灣花蓮的英文字樣。圖／取自花蓮文化局臉書
花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座還刻有台灣花蓮的英文字樣。圖／取自花蓮文化局臉書
花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座註明是1993年雕刻。圖／取自花蓮文化局臉書
花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座註明是1993年雕刻。圖／取自花蓮文化局臉書
花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座刻有台灣花蓮的英文字樣。圖／取自花蓮文化局臉書
花蓮一對大理石獅子，30年前被送往德國波茨坦市一處公園，基座刻有台灣花蓮的英文字樣。圖／取自花蓮文化局臉書

花蓮 文化局

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