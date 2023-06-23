大熱天宜蘭清水地熱公園湧人潮 車輛機動管制

端午連假第2天，宜蘭清水地熱公園今天上午開園後半小時就啟動入園車輛機動管制，太平山國家森林遊樂區入園車輛在上午也超過800輛，接近1000輛總量管制上限。

宜蘭縣今天湧現各地出遊車潮。縣府表示，一般在夏天屬於淡季的清水地熱公園，上午9時開園，但半小時後園區250個小客車停車位就停滿，立即啟動車位總量機動管制，一出一進，建議遊客前往鄰近的長埤湖風景區，搭接駁車入園。

林務局羅東林區管理處指出，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區是避暑勝地，今天端午連假第2天，近中午入園遊客達3800人；園區入園車輛管制以1000輛為上限，上午10時30分超過800輛後，已在周邊的交通電子看板預告將啟動總量管制。

宜蘭縣警察局表示，午後國道5號將出現端午連假首波北返車潮，明天也將是出遊車潮尖峰，請用路人適時彈性調整行車時間與改道動線，避開壅塞。