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花蓮龍舟賽鯉魚潭熱鬧競技 徐榛蔚強力宣導反詐騙

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚獲縣警局邀請，化身為反詐天使，提醒民眾留意各項詐欺手法，小心查證，守護財產安全。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣長徐榛蔚獲縣警局邀請，化身為反詐天使，提醒民眾留意各項詐欺手法，小心查證，守護財產安全。圖／花蓮縣警局提供

端午4天連假，花蓮縣政府昨起一連兩天在壽豐鄉鯉魚潭舉辦龍舟競渡嘉年華，吸引大批民眾到場參與，花蓮縣警局也利用大批人潮聚集的機會，請來縣長徐榛蔚化身反詐天使，針對六大詐欺手法強力宣導，提高民眾的防詐識別能力。

因疫情相隔兩年，「2023花蓮慶端午．鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」昨、今兩天在鯉魚潭登場，分成傳統龍舟與小型龍舟組，共45隊參加，儘管高溫炎熱，仍吸引大批民眾共襄盛舉，許多遊客頂著艷陽在岸邊為選手們加油吶喊，氣氛熱烈。

花蓮縣警局除了出動警力維護鯉魚潭周邊交通與治安，也利用人潮聚集的機會強力宣導反詐騙，邀請縣長徐榛蔚化身反詐天使，強力推播反詐觀念，讓現場民眾了解反詐專線165服務項目及近期全國常見的詐欺樣態。

縣警局表示，詐欺六大手法有「網路購物詐騙-建議選擇第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台」、「解除分期付款詐騙-以詐騙話術要求到ATM設定解除扣款」、「假投資詐騙-『穩賺不賠、保證獲利、飆股及零風險』、「網路交友詐騙-勿透漏過多個人資料」、「猜猜我是誰電話詐騙-接到以朋友名義來電借錢」、「假檢警詐騙-接獲陌生來電告知涉入刑案或收到疑為政府機關公文書」等等，提醒民眾多加注意，小心查證，守護自己財產安全。

縣警局長呂世明分享近期一項常見的詐騙手法，就是冒用知名公眾人物，在網路張貼廣告，博取民眾信任後，假借公益免費教學投資股票、虛擬貨幣等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期先讓民眾小額獲利，嘗到甜頭後，再引誘民眾「投入更多錢獲利更多」，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，等民眾想要提領獲利時，就以「需繳保證金」為由拒絕出金，待帳號遭凍結或網站關閉才發現是詐騙手法。

警方提醒，民眾要留意各種詐騙手法，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，若發現不法，也請立即向警察機關檢舉。

花蓮縣警察局長呂世明（右8）邀請縣長徐榛蔚（右7）化身反詐天使，在端午節龍舟競渡嘉年華會場宣導反詐觀念。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局長呂世明（右8）邀請縣長徐榛蔚（右7）化身反詐天使，在端午節龍舟競渡嘉年華會場宣導反詐觀念。圖／花蓮縣警局提供

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