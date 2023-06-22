張秉鈞收押林沛祥揭密 北基議員助理費差3倍他自掏腰包

民進黨提名基隆市立委參選人張秉鈞涉入貪瀆案詐領助理費昨遭羈押禁見，下周恐面臨陣前換將。張的主要對手、國民黨提名立委參選人林沛祥今在臉書發長文，指基隆議員助理費每月8萬元，相較台北每月24萬元，反映基隆與台北間的資源不均，但他選擇從自己的薪水中拿出一部分作為補貼。

林沛祥說，參選路途中，這是他首度帶著遺憾的心情，寫下這段訴說真實感受的文字，他們的議會同僚，同時也是他這次參選的競爭對手張秉鈞議員及其家人，因涉嫌詐領助理費而被檢調單位調查收押。

林沛祥表示，這起事件不只是對他個人，也對他們整個基隆都帶來了重大的影響。過去的5年裡，與秉鈞在議會共事，見證了基隆的進步，也深刻體會到他們與資源豐沛的城市，如台北，之間的差距。

林沛祥指出，在基隆，他們的議員助理費是每個月8萬元，相較台北市議員的每月24萬預算，其實很難經營起一個好的團隊，這不只是數字的差距，更反映了基隆與台北間的資源不均。

但林沛祥認為，他始終堅信，即使在資源不充足的情況下，他們也必須確保團隊夥伴們有足夠的收入，才能讓他們充分發揮，全心全意投入對市民的服務。

林沛祥說，作為一個公眾人物，更不希望自己成為青年低薪問題的推手，反而他想嘗試去改善這個狀況，因此，他選擇從自己的薪水中拿出一部分作為補貼，以確保他們的團隊能夠持續為大家提供完善的服務。

林沛祥指出，對於秉鈞所發生的事件，他想提醒大家，生活在一個法治社會，應該尊重檢調單位的工作，並期待他們可以公平且公正地處理此事，「我們也必須嚴肅地面對一個事實公眾人物、政治人物對社會的責任何其重大我們每一個決策，每一個行動都直接影響到我們的家鄉，影響到我們的市民，作為一名公眾人物，我們更應該擔負起公眾的期待帶來公平、正義的價值。」

林沛祥說，作為一個公眾人物，實踐公平正義的價值這是他對自己的期許，也是他對基隆市民的承諾。